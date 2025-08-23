Ambadas Danve: दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा : अंबादास दानवे, लेंडी धरणाच्या नियमबाह्य घळभरणीमुळे पूरस्थिती

मुक्रमाबाद (जि. नांदेड) : नियमबाह्य घळभरणी झाल्यामुळे मुखेड (जि. नांदेड) तालुक्यातील लेंडी धरणाचे दरवाजे कोंडले गेले. त्यामुळे महापूर येऊन तालुक्यातील हासनाळ, रावणगाव, मुक्रमाबाद भिंगोली भेंडेगाव येथे घरांसह शेतीचे मोठे नुकसान झाले. .यात निष्पाप नऊ लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन घळभरणी करायला हवी होती. तसे झाले नाही. यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली..लेंडी धरणामुळे मुखेड तालुक्यातील पूरग्रस्त हासनाळ या गावात दानवे यांनी शुक्रवारी (ता. २२) पाहणी केली. पूरग्रस्थांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन, धरणाच्या पहिल्या टप्प्यात असलेल्या सर्व गावांतील ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण करूनच त्यांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करणे गरजेचे होते. .Nanded Airport Closed: नांदेड विमानतळ बंद, धावपट्टीवर खड्डे, हवाई सेवा ठप्प; ढिसाळ कारभाराचा फटका .धरणात प्रतिवर्षी ३० टक्के पाणी साठविले जाईल असे नियोजन करून घळभरणी, दरवाजे बंद करणे आदी कामे करणे अपेक्षित होते. पण येथील अधिकाऱ्यांनी असे काही न करता घळभरणीचे काम पूर्ण केल्यामुळेच पूरस्थिती उद्भवली. पुरात मृत्युमुखी पडलेल्या ग्रामस्थांच्या नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्यात तशी फिर्याद द्यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कशी होत नाही, हे मी पाहतो, असे दानवे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.