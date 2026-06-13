Nanded Crime: अर्धापूर पोलिसांची मोठी कारवाई! आमराबाद तांड्यापासून नांदेडपर्यंत छापे; ३.८४ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): अवैध गुटखा विक्री विरुद्ध अर्धापूर पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली असून आमरबाद तांडा (ता अर्धापूर), येथील एका किरणा दुकानावर छापा टाकून शासनाने प्रतिबंधीत करण्यात आलेला साडेसदतीस हाजारचा गुटखा, सुगंधित पानमसाला, जर्दा जप्त करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .या प्रकरणी अर्धापूर पोलिस ठाण्यात एका विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तर या घटनेतील संशयित आरोपीने दिलेल्या माहितीवरून नांदेड येथील चौफाळा भागात टाकलेल्या छाप्यात तीन लाख ४६ हजाराचा गुटखा, पानमसाला, जर्दा जप्त करण्यात आला आहे. अर्धापूर पोलीसांनी अलीकडच्या काळात केलेली मोठी कारवाई आहे. या प्रकरणी दोघां विरुद्ध अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .या प्रकरणी पोलीस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की,आमराबाद तांड्यातील जय सेवालाल किरणा दुकानात शासनाने प्रतिबंधीत केलेल्या गुटखा, सुगंधित पानमसाला जर्दा यांची साठवणूक करुन विक्री करण्यात येत आहे अशी गुप्त माहिती मिळाली.या गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे अन्वेषण पथक प्रमुख पोलिस जमादार संतोष काळे, महिंद्र डांगे, भिमराव राठोड, मिर्झा अखिल बेग यांनी बुधवारी (ता दहा) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास सदरील दुकानावर छापा टाकला असता शासनाने प्रतिबंधीत केलेल्या विविध प्रकारचा ३७ हजार ८८२ चा गुटखा, सुगंधित पान मसाला,जर्दा जप्त केला. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...या घटनेतील संशयित आरोपीची चौकशी केली असता त्याने दिलेल्या माहितीवरून पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश भोसले यांच्या पथकाने नांदेड शहारातील देगलुर नाका परिसरात चौफाळा भागात रात्री छापा टाकून तीन लाख ४६ हजार ७०१ रुपयांचा शासनाने प्रतिबंधीत करण्यात आलेल्या गुटखा, सुगंधित पानमसाला, जर्दा जप्त करण्यात आला.या प्रकरणी जमादार चंद्रकांत पुलकुंटवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामदास चंदर राठोड यांच्या विरुद्ध अर्धापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.