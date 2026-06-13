नांदेड

Nanded Crime: अर्धापूर पोलिसांची मोठी कारवाई! आमराबाद तांड्यापासून नांदेडपर्यंत छापे; ३.८४ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त

Ardhapur police seize illegal gutkha worth 3.84 lakh in raid: अवैध गुटखा साठ्यावर अर्धापूर पोलिसांचा धडाकेबाज छापा; आमराबाद तांडा ते नांदेडपर्यंत कारवाई, दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल
Police Raid Grocery Store, Trace Larger Gutkha Stock Worth Lakhs in Nanded City

Police Raid Grocery Store, Trace Larger Gutkha Stock Worth Lakhs in Nanded City

sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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-लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): अवैध गुटखा विक्री विरुद्ध अर्धापूर पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली असून आमरबाद तांडा (ता अर्धापूर), येथील एका किरणा दुकानावर छापा टाकून शासनाने प्रतिबंधीत करण्यात आलेला साडेसदतीस हाजारचा गुटखा, सुगंधित पानमसाला, जर्दा जप्त करण्यात आला आहे.

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