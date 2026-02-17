Nanded News: नांदेड जिल्ह्यातील दीडशे शाळांना लागणार टाळे; दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांवर येणार गंडांतर!

-रामेश्वर काकडे नांदेड: जिल्ह्यात दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे १५० जिल्हा परिषद शाळांना टाळे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद नांदेडअंतर्गत प्राथमिक शिक्षण विभागाने अशा शाळांची सविस्तर माहिती संकलित करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार दहापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असून, संबंधित शिक्षकांचे समायोजन व विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मिळालेल्या माहितीनुसार, वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांचे समायोजन करू नये, असेही शासनाचे धोरण आहे. मात्र दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या व प्रशासकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत, त्या शाळा बंद करण्याची भूमिका शासनाने घेतल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील काही जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही समजते. दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः डोंगराळ, दुर्गम आणि अल्पलोकवस्तीच्या गावांतील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रामुख्याने गोरगरीब व वंचित घटकांतील मुले शिक्षण घेतात. अशा कुटुंबांची खासगी शाळांमध्ये फी भरून शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता नसते. त्यामुळे शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) तसेच भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. कमी पटसंख्या हा निकष लावून शाळांना कायमस्वरूपी कुलूप लावणे, हे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या धोरणाला छेद देणारे असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे. शिक्षकांचे ‘समायोजन’ शक्य आहे; परंतु विद्यार्थ्यांचे काय? असा सवालही उपस्थित होत आहे. एकीकडे आर्थिक कार्यक्षमतेचा मुद्दा पुढे केला जात असला, तरी दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार प्राधान्याने व्हावा, अशी मागणी पालक व सुजाण नागरिकांकडून होत आहे. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..शाळा बंद केल्यास उपस्थितीवर परिणामअनेक गावे १०० ते १५० लोकवस्तीची असून, तेथे इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळा कार्यरत आहेत. अशा ठिकाणी विद्यार्थी संख्या नैसर्गिकरीत्या कमी असते. या विद्यार्थ्यांना शेजारच्या गावात जाण्यासाठी दररोज लांब अंतर पायी चालावे लागणार असल्यास त्याचा परिणाम उपस्थिती व शैक्षणिक प्रगतीवर होऊ शकतो. विशेषतः लहान वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे..Shirdi Airport: विमानतळामुळे सुबत्ता येण्याचे स्वप्न भंगले! शिर्डी विमानतळावर विमानांची घट; काकडीतील वाहन व्यवसाय कोलमडला...शिक्षण विभागाकडून शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने जिल्ह्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागविली आहे. संबंधित शाळांचे जवळच्या शाळांत समायोजन शासनाच्या आदेशानुसार करण्यात येईल.-वंदना फुटाणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.