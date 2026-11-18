नांदेड : माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्यासह नांदेड जिल्ह्यातील चार आमदारांना एकाच दिवशी उडवून देण्याचा कट रचल्याची बतावणी करून एका व्यापाऱ्याकडे एक लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुंबईतून अटक केली. रखी उर्फ रविंद्र गौतम रोकडे (वय ३९, रा. आष्टा, ता. आष्टी, जि. बीड, ह.मु. सिडको, नांदेड) असे आरोपीचे नाव असून, तो व्यवसायाने दिग्दर्शक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...महेश कृष्णाजी तुतारे (वय ३३, रा. धनगर गल्ली, गुरुद्वारा गेट क्रमांक दोन, नांदेड) हे व्यापारी असून, त्यांची आरोपी रोकडे याच्याशी जुनी ओळख होती. या ओळखीचा गैरफायदा घेत आरोपी गेल्या काही दिवसांपासून तुतारे यांना फोन करून पैशांची मागणी करीत होता. पैसे न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा धमक्याही तो देत होता. १४ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २.४२ वाजता तुतारे घरी असताना आरोपीने त्यांना दूरध्वनी करून एक लाख रुपयांची मागणी केली. .मात्र, तुतारे यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि जिल्ह्यातील चार आमदारांना लक्ष्य करण्याचा तीन वर्षांपूर्वी कारेगाव येथे कट आखल्याची धमकी दिली. तसेच आपल्या पाठीशी मोठ्या लोकांचे पाठबळ असल्याचे सांगत, पैसे न दिल्यास आयुष्यभर लक्षात राहील, अशी धमकीही दिली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या तुतारे यांनी वजीराबाद पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून खंडणीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला.ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अतुल भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक महेश कोरे, पोलिस अंमलदार श्रीराम दासरे, संघरत्न गायकवाड, मनोज राठोड, सुधाकर देवकते तसेच सायबर सेलचे राजेंद्र सिटीकर आणि दीपक ओढणे यांच्या पथकाने केली..मुंबईतील चित्रपट संग्रहालयातून आरोपी ताब्यातप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला आरोपीचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. पोलिस उपनिरीक्षक महेश कोरे यांच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. आरोपी मुंबईतील गावदेवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नांदेड पोलिसांचे पथक मुंबईला रवाना झाले. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने पेडर रोड परिसरातील भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयातून आरोपी रखी उर्फ रविंद्र रोकडे याला ताब्यात घेण्यात आले. प्राथमिक चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर त्याला पुढील कारवाईसाठी वजीराबाद पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.कटामागे आणखी कोणाचा सहभाग?आरोपीने माजी मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या नावाचा वापर करून धमकी देण्यामागे नेमका काय हेतू होता, त्याला अन्य कोणाचे पाठबळ आहे का, तसेच घातपाताच्या कटाबाबत केलेल्या दाव्यात तथ्य आहे का, या दिशेने पोलिस तपास करीत आहेत. आरोपीला मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सी. व्ही. बोयणे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.