Bacchu Kadu: सातबारा कोरा करण्याचा शब्द नाही पाळला; बच्चू कडू, जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या घेतल्या भेटी

Bacchu Kadu Visits Farmers: बच्चू कडू हदगावसह गावागावांत जलविद्युत प्रकल्पाविरोधी शेतकऱ्यांना भेट देत सातबारा कोरा करण्याचा शब्द आठवण करून देत आहेत. आंदोलनात्मक आणि पिकविमा, ऊस एफआरपीसह इतर प्रश्नांवर शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत.
हदगाव : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता. परंतु, सत्ता मिळताच हा शब्द सरकारने पाळला नाही. याची आठवण करून देण्यासाठी जून महिन्यात महायुती सरकारविरोधात मोठे आंदोलन उभे करण्यात आले होते. त्या आंदोलनाला हदगावातील शेतकरी नेते आत्माराम जाधव वाटेगावकर यांनी अन्नत्याग उपोषण करत पाठिंबा दिला होता.

