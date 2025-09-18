Bacchu Kadu: सातबारा कोरा करण्याचा शब्द नाही पाळला; बच्चू कडू, जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या घेतल्या भेटी

हदगाव : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता. परंतु, सत्ता मिळताच हा शब्द सरकारने पाळला नाही. याची आठवण करून देण्यासाठी जून महिन्यात महायुती सरकारविरोधात मोठे आंदोलन उभे करण्यात आले होते. त्या आंदोलनाला हदगावातील शेतकरी नेते आत्माराम जाधव वाटेगावकर यांनी अन्नत्याग उपोषण करत पाठिंबा दिला होता..ही बाब लक्षात ठेवून माजी राज्यमंत्री कडू यांनी हदगाव दौऱ्यात आत्माराम जाधव यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. या भेटीदरम्यान शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने त्यांचा सत्कार समारंभही आयोजित करण्यात आला. तसेच खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या पत्नीच्या नुकत्याच निधनानंतर त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले..बच्चू कडू यांनी जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी हरडफ सेवा सहकारी सोसायटीचे चेअरमन नागोराव पाटील, बाजार समितीचे माजी संचालक संदीप पालकर, प्रगतिशील शेतकरी दत्ताराव सुकळकर, शेतकरी संघर्ष समितीचे अविनाश मोरे हरडफकर, ‘प्रहार’चे तालुकाध्यक्ष अनिल कदम यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. .शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या उद्देशाने बच्चू कडू राज्यभरात दौरे करत आहेत. महिनाभरापासून सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाचा विषय मतदारसंघात जोर धरत असून, गावागावांत बैठका आणि महाएल्गार सभाही होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू कामारी येथे दाखल झाले होते..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पीकविमा असो वा ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीचा प्रश्न असो, आत्माराम जाधव यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी लढा दिला, अशा लढवय्या नेत्याच्या पाठीमागे आपण सदैव खंबीरपणे उभे राहू, असे बच्चू कडू म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.