Godavari River: गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरचा कहर; उमरी, नायगाव, धर्माबादमधील गावांचा तुटला संपर्क

उमरी : गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरने उमरी तालुक्यातील गंगापट्टी परिसरात भीषण कहर केला असून, बोळसा, बाळेगाव, इज्जतगाव, मनूर, रहाटी, भायगाव, ईळेगाव, हंगरगा आदी गावांतील हजारो हेक्टर शेती पूर्णपणे जलमय झाली आहे. .सलग सुरू असलेल्या पावसामुळे गोदावरी दुथडी भरून वाहत असून, बॅकवॉटरने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. परिणामी, परिसरातील चौदा गावांचा संपर्क तुटला आहे..Solapur Rain Update: 'सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे माढा तालुक्यातील बंधारे पाण्यात'; माढा-वैराग वाहतूक बंद, नदीकाठच्या गावांना फटका.परिसरातील शेतकऱ्यांनी भात, सोयाबीन, तूर, ऊस, भाजीपाला अशा विविध पिकांची लागवड केली होती. मात्र, काढणीपूर्वीच पाण्याचा शिरकाव झाल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी असून, आता त्यांच्या डोक्यावर आर्थिक संकटाचा डोंगर कोसळला आहे. डोळ्यांत अश्रू आणि हताश होऊन बळिराजा आपले उद्ध्वस्त पीक पाहत आहे..बॅकवॉटर घरांमध्ये, जनजीवन विस्कळितकाही गावांमध्ये बॅकवॉटर थेट घरांमध्ये घुसल्याने अनेक कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. दैनंदिन जीवन ठप्प झाले असून, नागरिकांचे हाल होत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत एवढे मोठे नुकसान झालेले नाही. शासनाने तातडीने पंचनामे करून हेक्टरी किमान १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी बोळसा गावच्या पोलिस पाटीलने केली..प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर रोषस्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी वारंवार निवेदने दिल्यानंतरही प्रशासनाकडून पंचनामे सुरू झालेले नाहीत. मदतीची कोणतीही घोषणा न झाल्यामुळे रोष वाढत आहे. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा इशाराही दिला आहे..'जनसंघर्ष समिती'चा इशाराकारेगाव येथे 'जनसंघर्ष समिती'च्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, डॉ. भगवानराव मनूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तातडीने पंचनामे न झाल्यास आणि नुकसानभरपाई जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे..Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.उपाययोजनांचा अभावगेल्या अनेक वर्षांपासून बॅकवॉटरचा त्रास सुरू असून, वर्षातून किमान तीन वेळा शेती पाण्याखाली जाते. तरीही सरकारकडून कुठलीही स्थायी उपाययोजना राबवली जात नाही. यंदाही ऊस, सोयाबीन, कापूस, हळद, तूर, उडीद, ज्वारी आदी पिके पूर्णतः वाहून गेली आहेत.संपर्क तुटलेली गावेबोळसा, कावलगुडा (खुर्द व बुद्रुक), शिंगणापूर, हस्सा, येंडाळा, महाटी, कौडगाव, बळेगाव, मनूर, रहाटी, भायगाव, ईळेगाव, हगिरगा – ही गावे सध्या पूर्णपणे पाण्याखाली आहेत. बेलदरा पुलावरून पाणी वाहत असल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे..