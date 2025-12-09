Nanded Accident: भरधाव कारची ऑटोला समोरून धडक; एक ठार, तीन जण गंभीर

बरडशेवाळा : चिंचगव्हाण (ता. हदगाव) येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या अंत्यविधीनंतर परतणाऱ्या ऑटोला भरधाव कारने जोराची धडक दिली. या अपघातात एक जण जागीच ठार, तर तीन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..हा भीषण अपघात सोमवारी (ता.८) दुपारी चारच्या सुमारास हदगाव–वांरगा राष्ट्रीय महामार्गावर झाला. बामणी फाटा ते बरडशेवाळादरम्यान घडला. अशोक काशिनाथ नेवरकर (वय ४०, रा. सोनारी, ता. हिमायतनगर) असे मृताचे नाव असून, शोभाबाई उत्तम शेळके (वय ६५, रा. मोरगव्हाण), द्रौपदाबाई रामराव पाटे (वय ७२, रा. हदगाव) आणि सिंधूबाई नारायण हुंबे (वय ५०, रा. चिंचगव्हाण) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..अधिक माहिती अशी की, पाच जण ऑटो (एमएच २६ बीडी ६८१२) ने हदगावकडे जात होते. दरम्यान मागून आलेल्या भरधाव इर्टिगा कारने आॅटोला जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे ऑटो रस्त्यावर उलटला होता..स्थानिक युवकांनी तत्काळ धाव घेत सर्व जखमींना बरडशेवाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. बी. भिसे यांनी अशोक नेवरकर यांना तपासून मृत घोषित केले. तर इतर जखमींवर प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी हदगाव येथे हलविण्यात आले..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.या घटनेची माहिती मिळताच मनाठा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विलास चवळी, बीट जमादार अशोक दाडे व इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि पंचनामा करून पुढील प्रक्रिया सुरू केली. अपघातानंतर कारसह चालक पसार झाला. अधिक तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.