नांदेड

Nanded Accident: भरधाव कारची ऑटोला समोरून धडक; एक ठार, तीन जण गंभीर

Auto Car Accident: बरडशेवाळा फाटा परिसरात ऑटोला भरधाव कारची झालेली धडक भीषण ठरली असून एका व्यक्तीचा मृत्यू, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. हदगाव–वांरगा राष्ट्रीय महामार्गावरील या अपघातामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Nanded Accident

Nanded Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बरडशेवाळा : चिंचगव्हाण (ता. हदगाव) येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या अंत्यविधीनंतर परतणाऱ्या ऑटोला भरधाव कारने जोराची धडक दिली. या अपघातात एक जण जागीच ठार, तर तीन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nanded
police
accident
car
auto
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com