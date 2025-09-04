Nanded Accident : नवसाला पावणाऱ्या गणरायाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला; ट्रक-कारच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू

नांदेड : भोकर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र पाळज येथील प्रसिद्ध गणपतीचे दर्शन घेऊन परतीच्या वाटेवर निघालेल्या भाविकांवर काळाने (Nanded Car Accident) घाला घातला. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रकला भरधाव कारने जोरदार धडक दिल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हा भीषण अपघात बुधवारी रात्री भोकर–म्हैसा रोडवरील नांदा शिवार परिसरात घडला..अपघात इतका भयानक होता, की कारचा अक्षरशः चुराडा झाला. मृतांमध्ये फुली राजू चकनुरी, सुनीता चकनुरी आणि वाणी यांचा समावेश असून सर्वजण तेलंगणा (Telangana) राज्यातील रहिवासी होते. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे..गणपती दर्शनाला आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; भरधाव ट्रकच्या धडकेत पती जागीच ठार, पत्नीसह मुलगा गंभीर जखमी.सध्या गणेशोत्सव सुरू असून नांदेड जिल्ह्यातील पाळजचा गणपती (Palaj Ganpati) विशेष प्रसिद्ध मानला जातो. लाकडापासून तयार केलेल्या या गणरायाची स्थापना दरवर्षी केली जाते. "नवसाला पावणारा पाळजचा गणपती" अशी राज्यभर ख्याती आहे. गणेशोत्सवाच्या दिवसांत महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात..तेलंगणातील निझामाबाद जिल्ह्यातील पाच जण मंगळवारी कारने पाळज येथे दर्शनासाठी आले होते. रात्री नऊच्या सुमारास दर्शन करून ते परतीच्या वाटेवर निघाले असताना नांदा शिवाराजवळ त्यांच्या कारने रस्त्यावर उभ्या ट्रकला जोरदार धडक दिली. या अपघातात फुली राजू चकनुरी, सुनीता चकनुरी आणि वाणी यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपअधीक्षक एस. हाके, पोलिस निरीक्षक अजित कुंभार आणि सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेंद्र औटे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.