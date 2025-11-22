Nanded News: महिला उमेदवारास डांबून ठेवल्याची तक्रार; माघारीसाठी बिलोली येथील प्रकार, धक्काबुक्कीत एक जखमी

बिलोली (जि. नांदेड) : माघारीसाठी महिला उमेदवारास डांबून ठेवल्याची तक्रार येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. या प्रकारावरून येथील नगर परिषदेच्या आवारात धक्काबुक्की झाली. त्यात अन्य एक उमेदवार जखमी झाला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर वाद मिटला..शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संतोष कुलकर्णी यांच्या पत्नी प्रभाग क्रमांक दोन ‘ब’ मधून नगरसेवकपदासाठी निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजयालक्ष्मी बालाजी हरणे या आहेत..Pune Crime : हडपसर कॉलसेंटर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.प्रभाग दोन ‘ब’ मधून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा यासाठी शुक्रवारी (ता२१) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पैशांचे आमिष दाखवून हरणे पती-पत्नीला जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. हरणे दांपत्याला वाहनात बसवून एकाच्या घरी डांबून ठेवण्याचा प्रकार घडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार इंद्रजित तुडमे यांनी पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने त्यांची सुटका केली..या आशयाची तक्रार विजयालक्ष्मी बालाजी हरणे यांनी येथील पोलिस ठाण्यात दिली आहे. उशिरापर्यंत कुणाविरोधातही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. दरम्यानच्या काळात या प्रकारावरून नगर परिषदेच्या प्रांगणात धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. त्यात शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संतोष कुलकर्णी जखमी झाले. उपचारासाठी ते नांदेडला गेल्याचे सांगण्यात येत होते..Bopodi Land Scam: गैरव्यवहारातील आरोपी मोकाटच; पोलिस कारवाईबाबत साशंकता, नऊपैकी एकही जण सापडेनात.अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संजय गुरव यांनी घटनास्थळी माहिती घेतली. बिलोलीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्याम पानेगावकर, पोलिस निरीक्षक अतुल भोसले हे चौकशी करत आहेत. चौकशीअंती गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती भोसले यांनी दिली. दरम्यान, घटनेनंतर शहरात काही काळ तणावाचे वातावरण होते. कुंडलवाडी, रामतीर्थ येथील पोलिस कुमक मागविण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.