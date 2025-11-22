नांदेड

Nanded News: महिला उमेदवारास डांबून ठेवल्याची तक्रार; माघारीसाठी बिलोली येथील प्रकार, धक्काबुक्कीत एक जखमी

Woman Candidate Alleges Illegal Confinement in Biloli: बिलोली नगर परिषद निवडणुकीत महिला उमेदवारास डांबून ठेवल्याची तक्रार; राजकीय वादातून धक्काबुक्की आणि तणाव. नांदेड पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त.
सकाळ वृत्तसेवा
बिलोली (जि. नांदेड) : माघारीसाठी महिला उमेदवारास डांबून ठेवल्याची तक्रार येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. या प्रकारावरून येथील नगर परिषदेच्या आवारात धक्काबुक्की झाली. त्यात अन्य एक उमेदवार जखमी झाला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर वाद मिटला.

