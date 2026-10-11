भाजपच्या कार्यक्रमात साडी वाटपावरून राडा, महिलांची झुंबड; video viral

नांदेडमध्ये भाजपने सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमात भाजपने अंगणवाडी सेविका सन्मान म्हणून साड्यांचे वाटप केले. मात्र साडी वाटपावरून गोंधळ झाल्याची घटना घडलीय. साड्यांसाठी महिलांची मोठी गर्दी झाल्यानं गोंधळ निर्माण झाला आणि झटापट झाल्याचीही घटना घडलीय. या प्रकाराची सध्या चर्चा होत आहे..अंगणवाडी सेविकांचा गौरव करण्यासाठी नांदेडमध्ये साड्या वाटप केले जात होते. या कार्यक्रमाला अपेक्षेपेक्षा जास्त महिला उपस्थित राहिल्या. यामुळे साड्यांची संख्या कमी पडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे काही अंगणवाडी सेविकांना साड्या मिळाल्या नाहीत..भाच्याच्या किडन्या निकामी, हॉस्पिटलला जाताना मामाला पोलिसांनी उचललं; ३० वर्षे देशसेवा, कागदपत्रेही दाखवली.साडी न मिळाल्याने काही महिलांनी आयोजकांकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर वाटपाच्या ठिकाणी महिलांची झुंबड उडाली आणि साड्या मिळवण्यासाठी ओढाताण झाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालाय..भाजप नांदेड महानगर आणि महिला मोर्चाच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. बालसंगोपन, पोषण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचा सन्मान करण्यासाठी हा कार्यक्रम होता.या कार्यक्रमाला पक्षाचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, सन्मान सोहळ्यातच साड्यांच्या वाटपावरून निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे आता कार्यक्रमाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.