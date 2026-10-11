नांदेड

भाजपच्या कार्यक्रमात साडी वाटपावरून राडा, महिलांची झुंबड; video viral

BJP Saree Distribution Event भाजपने अंगणवाडी सेविका सन्मान म्हणून साड्यांचे वाटप केले. मात्र साडी वाटपावरून गोंधळ झाल्याची घटना घडलीय. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
BJP Saree Distribution Event

BJP Saree Distribution Event

Esakal

सूरज यादव
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नांदेडमध्ये भाजपने सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमात भाजपने अंगणवाडी सेविका सन्मान म्हणून साड्यांचे वाटप केले. मात्र साडी वाटपावरून गोंधळ झाल्याची घटना घडलीय. साड्यांसाठी महिलांची मोठी गर्दी झाल्यानं गोंधळ निर्माण झाला आणि झटापट झाल्याचीही घटना घडलीय. या प्रकाराची सध्या चर्चा होत आहे.

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