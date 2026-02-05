Nanded News : नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सकारात्मक; वैष्णव यांच्याशी अशोक चव्हाणांची चर्चा

नांदेड - नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री, राज्यसभेचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. चार) घेतलेल्या भेटीत रेल्वेमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले..जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना चव्हाण यांनी केंद्र व राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘महारेल’मार्फत नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासंदर्भात प्राथमिक माहिती घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. त्यानुसार रेल्वे मंत्रालयाकडून या मार्गासाठी ‘फिजिकल लोकेशन सर्व्हे’ करण्यात आला आहे..या प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला गती देण्याच्या उद्देशाने चव्हाण यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची त्यांच्या संसदेतील कार्यालयात भेट घेऊन चर्चा केली. या रेल्वे मार्गाचे महत्त्व लक्षात घेता केंद्र सरकार सकारात्मकपणे विचार करत असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी सांगितल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली..अंतर होणार कमीहा नवीन रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आल्यास नांदेड-लातूर अंतर केवळ शंभर किलोमीटरवर येईल. ते रेल्वेने सव्वा तासात पार करणे शक्य होईल. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर-वर्धा-यवतमाळ-नांदेड-लातूर-सोलापूर-मिरज-कोल्हापूर असा थेट रेल्वे दुवा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील रेल्वे वाहतूक अधिक वेगवान होईल..नांदेड-बिदर मार्ग - कर्नाटककडून मिळेना प्रतिसादरेल्वेमंत्र्यांच्या भेटीत चव्हाण यांनी नांदेड-बिदर रेल्वे मार्गाचा मुद्दाही उपस्थित केला. हा रेल्वे मार्ग केंद्र सरकारने मंजूर केला असून महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रकल्पातील राज्याच्या खर्चाचा हिस्सा व भूसंपादनाची जबाबदारी स्वीकारण्यास संमती दिली आहे.कर्नाटक राज्य सरकारने अद्याप या प्रकल्पास संमती दिली नसल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. कर्नाटक सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचे वैष्णव यांनी चव्हाण यांना सांगितले..जालना-जळगाव मार्गासाठी ५ हजार ८०४ कोटी मंजूरजालना - बहुप्रतीक्षित जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाच हजार ८०४ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती माजी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी (ता. चार) पत्रकार परिषदेत दिली.जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी सात हजार १०६ कोटींचा निधी लागणार आहेत. यापैकी या अर्थसंकल्पात पाच हजार ८०४ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे १७४ किलोमीटरच्या या मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया गतीने सुरू होईल, असे दानवे यांनी सांगितले. आमदार नारायण कुचे, पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष भास्कर दानवे, राजेश राऊत आदी उपस्थित होते..चार मतदारसंघांतून जाणार मार्गजालना, बदनापूर, भोकरदन, सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघांतून हा मार्ग जातो. जालना उपविभागातील नागेवाडी, तुपेवाडी, देऊळगाव, मानदेऊळगाव, नजिक पांगरी, मांडवा, खादगाव, भोकरदन तालुक्यातील भोकरदन, गारखेडा, बेलोरा, क्षीरसागर, नांजा, सोयगाव देवी, तपोवन, वालसा खालसा, चांदई ठोंबरी, देऊळगाव ताड, बोरगाव तारू, मुथाड, राजूर, चांदई टेपली, चिंचोली, जोमाळ या १६ गावांतून तो जाईल. त्यामुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.