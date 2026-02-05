नांदेड

Nanded News : नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सकारात्मक; वैष्णव यांच्याशी अशोक चव्हाणांची चर्चा

नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले.
Ashok Chavan Meets Ashwini Vaishnaw

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड - नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री, राज्यसभेचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. चार) घेतलेल्या भेटीत रेल्वेमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले.

