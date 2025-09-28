Nanded Crime: आईवर मारहाणीचा राग घेऊन मोठ्या भावाने लहान भावाचा खून; सोनखेड पोलिसांच्या तपासात उघडकी

नांदेड : अवघ्या २४ तासांत भावाचा खून करणाऱ्या सचिन वसंत देशमुख (हंबर्डे) याला छत्रपती संभाजीनगरातून ताब्यात घेत बेड्या ठोकल्या. सोनखेड पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांतच हा गुन्हा उघड केला. .लोहा तालुक्यातील किवळा येथील वसंत बालाजी देशमुख यांनी शुक्रवारी (ता. २६) सोनखेड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. गुरुवारी (ता. २५) रात्री आईला झालेल्या मारहाणीचा राग मनात धरून मोठ्या भावाने लहान भावाचा खून केला. .वडिलांचा आधार घेणारा श्याम क्षणात मृत्यूच्या स्वाधीन झाला. गुन्हा दाखल होताच सहायक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग माने यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक रवाना झाले..Sarpanch Murder in Karnataka : माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या.मोबाइल लोकेशन, चौकशी आणि संशयाच्या धाग्यांनी सत्याचा मागोवा घेतला. आईला मारहाण केल्यामुळे राग आला आणि त्यातून भावाचा खून केल्याची कबुली संशयित सचिन देशमुख याने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.