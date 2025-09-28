नांदेड

Nanded Crime: आईवर मारहाणीचा राग घेऊन मोठ्या भावाने लहान भावाचा खून; सोनखेड पोलिसांच्या तपासात उघडकी

Crime News: अवघ्या २४ तासांत भावाचा खून करणाऱ्या सचिन वसंत देशमुख (हंबर्डे) याला छत्रपती संभाजीनगरातून ताब्यात घेत बेड्या ठोकल्या. सोनखेड पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांतच हा गुन्हा उघड केला.
Nanded Crime

Nanded Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : अवघ्या २४ तासांत भावाचा खून करणाऱ्या सचिन वसंत देशमुख (हंबर्डे) याला छत्रपती संभाजीनगरातून ताब्यात घेत बेड्या ठोकल्या. सोनखेड पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांतच हा गुन्हा उघड केला.

Loading content, please wait...
Nanded
police
crime
Arrest
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com