Ardhapur News : दाभडच्या पंचक्रोशीतील नागरिकांनी केले राष्ट्रीय महामार्गावर चक्क जाम आंदोलन, लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर : नांदेड ते अर्धापूर या मार्गावर वाहने चालविणे हे प्राणघातक ठरत आहे.या मार्गावर होणाऱ्या आपघांच्या घटनेकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दाभडच्या पंचक्रोशीतील हजारो नागरिकांनी बुधवारी (ता ११) सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१वर दाभड परिसरात चक्क जाम आंदोलन करून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.या आंदोलनामुळे या मार्गांवरील वाहतूक काही काळासाठी ठप्प झाली होती.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी भूयारी मार्गाच्या लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली.या आंदोलनात महिलांचा सहभाग खूप मोठा होता.तर वाहनांच्या चार ते पाच किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या..नांदेड ते अर्धापूर या मार्गावर दाभड परिसरात गेल्या पंधरा दिवसात झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोन महिलांचा मृत्यू झाला आहे.तर एका वृद्ध महिलेच्या खुनाची घटना घडली आहे.त्यामुळे नागरिकातुन तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.या महामार्गावरील होणाऱ्या अपघातांच्या घटनां आळा घालण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी नागरिकांची मागणी आहे.तसेच वृद्ध महिलेचा खून करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्याची मागणी केली जात आहे..दाभडच्या पंचक्रोशीतील हजारो नागरिकांनी बुधवारी सकाळी दाभड परिसरात चक्क जाम आंदोलन करून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.या आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी प्रभारी तहसीलदार राजेन्द्र शिंदे, पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक महेश पाटील यांच्याशी चर्चा केली.यावेळी नागरिकांनी अपघाताच्या घटनेत वाढ झाल्याने प्रकल्प संचालकांना चांगेलेच धारेवर धरले व तातडीने उपाय योजना करणीची मागणी केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी योग्य त्या उपाययोजना तातडीने करण्याची लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.तीन वेगवेगळ्या घटनेत तीन महिलांचा मृत्यू.दाभड परिसरात गेल्या १५ दिवसांपासून शोककळा पसरली आहे. एकामागून एक घडलेल्या तीन घटनांनी संपूर्ण तालुका हादरला असून मंगळवारी (ता दहा ) अनुसयाबाई बालाजी जाधव (वय ४५) यांचा कार अपघातात मृत्यू झाला तर ता २७ जानेवारीला कलावतीबाई सुभाष तारडे ( वय ५०) यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे तसेच ता २८ जानेवारीला पार्वतीबाई प्रतापराव सूर्यवंशी (वय ६५) यांची निर्घृण हत्या झाली आहे .या घटनांमुळे नागरिकांतुन खूप मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे..