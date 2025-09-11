नांदेड

Contractors: नांदेड जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांचे दीडशे कोटी थकले; जलजीवन मिशन योजनेला लागली घरघर, निधी मिळत नसल्याने विवंचनेत

Nanded Contractors: नांदेड जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांवर जल जीवन मिशनच्या कामांसाठी सरकारकडून दोन वर्षांपासून थकीत असलेल्या १५० कोटी रुपयांच्या देयकांचा बोजा आहे. यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होऊन काहींनी आत्महत्या करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांचे तब्बल १५० कोटी रुपयांचे देयक शासनाकडे दोन वर्षांपासून थकीत असल्याने कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत गावोगावी पाणीपुरवठ्याची काही कामे पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप निधी मिळालेला नाही. परिणामी, कंत्राटदारांना जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या दारात रोज खेटे मारण्याची वेळ आली आहे.

