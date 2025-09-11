Contractors: नांदेड जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांचे दीडशे कोटी थकले; जलजीवन मिशन योजनेला लागली घरघर, निधी मिळत नसल्याने विवंचनेत

नांदेड : जिल्ह्यातील दीडशे कंत्राटदारांचे तब्बल १५० कोटी रुपयांचे देयक शासनाकडे दोन वर्षांपासून थकीत असल्याने कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत गावोगावी पाणीपुरवठ्याची काही कामे पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप निधी मिळालेला नाही. परिणामी, कंत्राटदारांना जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या दारात रोज खेटे मारण्याची वेळ आली आहे..जल जीवन मिशन ही केंद्र व राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ व शुद्ध पाणी पोचविण्यासाठी या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेतलेली आहेत. जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये पाइपलाइन टाकणे, विहिरी व पाणी टाक्या बांधणे, पंपिंग मशिनरी बसविणे यांसारखी अनेक कामे पूर्ण केली. .OBC Reservation Nanded : मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही; नांदेड शहरामध्ये ओबीसी हक्क परिषदेत ठराव.परंतु, दोन वर्षांपासून शासनाकडून निधी न मिळाल्याने कंत्राटदारांवर खर्चाचा मोठा बोजा पडला आहे. काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन कोट्यवधी रुपये खर्च केले. परंतु, शासनाकडून वेळेवर देयके न मिळाल्याने आता त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असून, अनेक कंत्राटदार बँकांचे हप्ते वेळेवर भरू शकत नाहीत. काहींना तर व्याजाचा तगादा सहन करणेही कठीण झाले आहे..आर्थिक विवंचनेपोटी काही दिवसांपूर्वीच नागपूर येथे एका कंत्राटदाराने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. त्यानंतरही सरकारने गांभीर्याने घेतले नसल्याने कंत्राटदारांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होत आहे. शासनाने तत्काळ पावले उचलून कंत्राटदारांची थकबाकी फेडावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. जिल्ह्यात १२०० पेक्षा अधिक गावांत जल जीवनच्या कामाच्या वर्कऑर्डर काढण्यात आल्या होत्या. ती कामे या कंत्राटदारांकडून सुरू आहेत..कामे वेळेत केले नाही, म्हणून जिल्ह्यातील जवळपास बहुतांश कंत्राटदारांना दंड ठोठावला. परंतु, काम पूर्ण करून दीड वर्षे लोटले, तरी अजूनही देयक मिळण्यासाठी कोणत्याच हालचाली शासन स्तरावर नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.- गणेशराव मुंगल, कंत्राटदार.Aurangzeb Tomb : औरंगजेबाच्या कबरीच्या वादाचा परिणाम, भाविकांच्या संख्येत घट, पर्यटकही झाले कमी; पर्यटनाच्या राजधानीला मोठा आर्थिक फटका.जल जीवन’चे मागील १५ महिन्यांपासून कामाचे देयके मिळाले नसल्याने मोठ्या आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही अद्याप त्यावर तोडगा काढला नाही.- श्रीधर कदम, उपाध्यक्ष पाणीपुरवठा संघटनामागील ३० वर्षांच्या काळात आजपर्यंत कधीच इतके दिवस कामाचे देयक थकले नव्हते. परंतु, आता दोन वर्षे होत आले, तरी देयक मिळाले नसल्याने व्यवहार कसा चालवायचा हा प्रश्न आहे.- एस.एस. शिंदे, कंत्राटदारकाही ठिकाणी जलकुंभाचे काम अर्धवट ठेवून कामगार सोडून गेले आहेत. त्यांना कामाचे पैसेही देण्यासाठी नसल्याने अनेक कामे अर्धवट राहिली आहेत.- सूर्यकांत जाधव, कंत्राटदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.