नांदेड शहराच्या हनुमान गड परिसरात आजपासून कोरोना लसीकरण मोहीम

नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आणि अखिल भारतीय भटक्या विमुक्त जाती सेवा संघाचे सुनिल डोईजड यांच्या संयुक्त पुढाकारातून हनुमान गड परिसरातील नागरिकांसाठी हनुमान गड मंदिरासमोर सोमवार (ता. १२) एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता मोफत कोरोना लसीकरण मोहिमेला प्रारंभ होणार आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेशसिंह बिसेन, हनुमानगड परिसराच्या अधीक्षक डॉ. कोटलवार व अजितपाल संधू यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. सुनील डोईजड यांनी गतवर्षीही पुढाकार घेत सर्वप्रथम आरटीपीसीआर व अँटीजेन टेस्ट किटचा पुरवठा केला होता.

सोमवार (ता. 12) रोजी सकाळी ११ ते तीन या दरम्यान सुरु होणाऱ्या या कोरोना लसीकरण मोहिमेत हनुमान गड परिसरातील नागरिकांनी आपली नावे नोंदवावीत व लसीकरण मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन लसीकरण मोहिमेचे मुख्य आयोजक सुनील डोईजड यांनी केले आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सुनील डोईजड मित्रमंडळाचे उद्योजक आशिष बियाणी, संदीपसिंग गाडीवाले, राहुल सरपाते, प्रतिक चन्नावार, कपिल पोकर्णा, शैलेश मुखेडकर, संतोष औंढेकर, सचिन गुरवले, सतीश गोविंदवार, सोहेल मोमीन व वसंत सोनाळे आदी कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहेत.



Web Title: Corona vaccination campaign in Hanuman Gad area of Nanded city from today