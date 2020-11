कोरोना मृत्यूचा आकडा वाढतोय चोर पावलांनी , ४२ बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी ः ३० कोरोना बाधितांची भर, चौघांचा मृत्यू 

नांदेड - जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांचा मृत्यूचा आकडा रोज कमी वाटत असला, तरी दररोज होणाऱ्या मृत्यूचा आकड्याने सव्वापाचशेचा आकडा गाठली आहे. शनिवारी (ता.सात) प्राप्त अहवालानुसार जिल्ह्यात ४२ कोरोनाबाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. ३० व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह अन् चौघांचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी एक हजार १६२ पैकी एक हजार १२५ अहवाल निगेटिव्ह आले. ३० पॉझिटिव्ह आल्याने जिल्ह्यात एकूण बाधितांची संख्या १९ हजार ४०८ एवढी झाली. यातील १८ हजार २९७ बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकूण ४१८ बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरू असून त्यातील २४ बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. शनिवारी शिवाजीनगर नांदेड येथील पुरुष (वय ६३), लोहार गल्ली नांदेड पुरुष (वय ७६), महात्मा फुले नगर अर्धापूर पुरुष (वय ७९), जिल्हा रुग्णालय परिसर नांदेड पुरुष (वय ५३) अशा चार बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित मृत रुग्णांची एकूण संख्या ५२५ इतकी झाली आहे. हेही वाचा- विधानपरिषदेच्या आमदारकीसाठी प्रा. यशपाल भिंगे मुंबईत ​ ४२ बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णूपुरी २२, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण सहा, बिलोली आठ, जिल्हा रुग्णालय नांदेड तीन, खासगी रुग्णालय तीन असे ४२ बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण ९७ टक्यापेतक्षा अधिक आहे. हेही वाचले पाहिजे- नांदेड : धनादेशावर खाडाखोड करून दोन लाखांची फसवणूक करणारा ग्रामसेवक बेपत्ता ​ जिल्ह्यात ४१८ बाधितांवर औषधोपचार सुरू शनिवारी आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्रात- १७, हदगाव - एक, मुखेड- दोन, यवतमाळ एक असे २१, तर अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र - पाच, अर्धापूर - एक, नांदेड ग्रामीण- दोन, हिंगोली- एक १ असे नऊ बाधित आढळले. जिल्ह्यात ४१८ बाधितांवर औषधोपचार सुरू आहेत. कोरोना मीटर ः

एकूण घेतलेले स्वॅब- एक लाख २० हजार ८१७

निगेटिव्ह स्वॅब- ९७ हजार ९५५

एकूण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- १९ हजार ४०८

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- १८ हजार २९७

एकूण मृत्यू संख्या- ५२५

शनिवारी पॉझिटिव्ह- ३०

शनिवारी कोरोनामुक्त- ४२

शनिवारी मृत्यू- चार

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- ४१८

शनिवारी अतिगंभीर प्रकृती असलेले - २४

शनिवारी प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या- ४१६



