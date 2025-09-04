Nanded News: आईचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलींच्या नावावरची शेतजमीन रद्द; किनवट एसडीओ झेनिथ चंद्रांचा महत्वाचा निर्णय

किनवट : वयोवृद्ध आईची देखभाल न करणाऱ्या मुलींच्या नावावर आईने बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केलेल्या शेतजमिनीचा नोंदणीकृत दस्त किनवटचे उपविभागीय दंडाधिकारी झेनिथ चंद्रा यांनी रद्द केला..रेणुकाबाई लक्ष्मीन ध्यावलवार (रा. दहेली, ता. किनवट, ह.मु. हसनापूर, जि. अदिलाबाद, तेलंगणा यांना वर्ष २०११ मध्ये अर्धांगवायू झाला. त्यांच्या दहेली (ता. किनवट) येथील दोन एकर नऊ आर शेतजमिनीवर त्यांचा उदरनिर्वाह व वैद्यकीय खर्च चालत होता. त्या व्याधीने त्रस्त असल्यामुळे स्वत:चे काम स्वत: करू शकत नाहीत. .त्यांना सांभाळ करणाऱ्या ज्योती नडपेल्लीवार आणि विशाखा वन्नेला या दोन विवाहित मुलींना नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे शेतजमीन द्यायचे ठरवले. ज्योती यांनी काही दिवस रेणुकाबाई यांची नीट काळजी घेतली. परंतु, त्यानंतर ज्योती व तिच्या पतीने रेणुकाबाईंकडे दुर्लक्ष केले. रेणुकाबाईंना वेळेवर जेवण देत नसत, लहान-सहान गोष्टींवरून शिवीगाळ करत. विशेष म्हणजे रेणुकाबाईंना एका छोट्या खोलीत बंद करून ठेवू लागले..रेणुकाबाई यांची लहान मुलगी विशाखा, जेव्हा तिच्या आईला भेटण्यासाठी गेली तेव्हा रेणुकाबाईंनी सर्व हकीकत सांगितली. विशाखाने रेणुकाबाई यांची सुटका करून तिच्या खान-पानाची, राहण्याची औषधोपचाराची, तब्येतीची संपूर्ण काळजी घेतली. रेणुकाबाई यांनी मुलीवर असलेल्या मायेपोटी बागायती शेतजमीन दोन्ही मुलींना हस्तांतरित केली. परंतु, पोटच्या मुलीने जन्मदात्या आईकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. ज्योती व तिचे पती रेणुकाबाईंसोबत अत्यंत क्रूरपणे वागले. त्यामुळे रेणुकाबाई यांनी ज्योती यांच्या नावावर बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केलेला दस्त रद्द करण्यासाठी ॲड. सचिन दारवंडे, ॲड. मिनाज बडगुजर यांच्यामार्फत एसडीओंकडे रीतसर अर्ज दाखल केला. त्यानंतर एसडीओ झेनिथ चंद्रा यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून रेणुकाबाई यांनी ज्योतीच्या नावावर बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केलेला दस्त रद्द करण्याचा आदेश दिला..सांभाळण्याचे दिले होते वचनबक्षीसपत्र करण्यापूर्वी दोन्ही मुली व जावयांच्या पुढे रेणुकाबाई जिवंत असेपर्यंत दोन्ही मुलींनी व जावयांनी त्यांचा सांभाळ करून औषधोपचारासाठी लागणारा खर्च करावा. त्यावर त्यांच्या दोन्ही मुलींनी व जावयांनी त्यांना सांभाळण्याचे वचन दिले. दोन्ही मुली वर्षातील सहा-सहा महिने आईच्या खान-पानाची, औषधोपचाराची, राहण्याची, तब्येतीची काळजी घेतील, असे रेणुकाबाई यांच्या दोन्ही मुलींमध्ये ठरले होते..Akola Accident : ट्रकच्या अपघातात नायगाव तालुक्यातील दोघांचा मृत्यू; अपघातात ट्रकचा चुराडा.आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांचा चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियमानुसार, मुलामुलींकडून पालनपोषण करण्यासाठी लागणारा खर्च व ज्येष्ठ नागरिकांनी मायेपोटी हस्तांतरित केलेली मालमत्ता परत मिळविण्याची तरतूद आहे.- ॲड. सचिन दारवंडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.