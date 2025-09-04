नांदेड

Nanded News: आईचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलींच्या नावावरची शेतजमीन रद्द; किनवट एसडीओ झेनिथ चंद्रांचा महत्वाचा निर्णय

Gift Deed Cancelled: वयोवृद्ध आईच्या देखभालीत दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलींच्या नावावर आईने दिलेली शेतजमीन रद्द केली. न्यायालयाच्या निर्णयाने सामाजिक जबाबदारी आणि कर्तव्याची जागरूकता वाढवली.
Nanded News
Nanded Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किनवट : वयोवृद्ध आईची देखभाल न करणाऱ्या मुलींच्या नावावर आईने बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केलेल्या शेतजमिनीचा नोंदणीकृत दस्त किनवटचे उपविभागीय दंडाधिकारी झेनिथ चंद्रा यांनी रद्द केला.

Loading content, please wait...
Nanded
mother
Daugher
Lands
Elderly Care Legal Decision
Neglect of Elderly Parents

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com