नांदेड

Nanded: अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीसह प्रियकर पोलिसांच्या जाळ्यात

Missing Person Case Turns Into Murder Investigation: देगलूर तालुक्यातील आमदापूर येथे अनैतिक संबंधातून पतीच्या खुनाचा धक्कादायक उलगडा. पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली असून पोलिसांनी मृतदेहाचा सांगाडा आणि महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हाणेगाव: पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याचा उलगडा करण्यात मरखेल पोलिसांना दोन महिन्यांनंतर यश आले असून, मृताची पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली आहे. २२ एप्रिल २०२६ रोजी अमदापूर येथे ही घटना घडली होती. देगलूर तालुक्यातील आमदापूर येथील रामकिशन गंगाधर गोलेवार (वय ४७) हे एप्रिल महिन्यापासून बेपत्ता होते.

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