Nanded: अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीसह प्रियकर पोलिसांच्या जाळ्यात

हाणेगाव: पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याचा उलगडा करण्यात मरखेल पोलिसांना दोन महिन्यांनंतर यश आले असून, मृताची पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली आहे. २२ एप्रिल २०२६ रोजी अमदापूर येथे ही घटना घडली होती. देगलूर तालुक्यातील आमदापूर येथील रामकिशन गंगाधर गोलेवार (वय ४७) हे एप्रिल महिन्यापासून बेपत्ता होते. .याप्रकरणी हरवल्याची तक्रार १८ जूनला पत्नीने दाखल केली होती. पोलिसांना तपासात मोबाइलचे कॉल रेकॉर्ड, गुप्त माहिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांआधारे रामकिशन गोलेवार यांची पत्नी देवशाला गोलेवार (वय ४०) व सुभाष व्यंकन्ना यत्तरवार (४५, रा. आमदापूर, ता. देगलूर) येथील यांच्यात अनैतिक संबंध असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी पुराव्यांची सांगड घालत चौकशी केली असता, दोघांनीही खुनाची कबुली दिली. त्यानंतर शेतात पुरलेला मृतदेहाचा सांगाडा व अन्य पुरावे हस्तगत करण्यात आले..Nanded: एल निनोचे संकट गडद, मॉन्सून लांबणीवर; दुबार पेरणीची वेळ, शेतकऱ्यांचे आभाळाकडे डोळे.खड्डा खोदून पुरलेरामकिशन गोलेवार २५ एप्रिल २०२६ रोजी बेपता असल्याची माहिती पत्नी दैवशाला हिने मरखेल पोलिसांत दिली होती. तपासात पत्नी दैवशाला व प्रियकर सुभाष यत्तरवार यांनी संगतनमत करून रामकिशन गोलेवारला दगडाने ठेचून ठार मारले आणि थांगपत्ता लागू नये म्हणून गोजेगाव शिवारात खड्डा खोदून पुरण्यात आल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.