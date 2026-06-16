Nanded: आईच्या अस्थी विसर्जनावेळी मुलाचा हृदयविकाराने मृत्यू; देगलूरच्या शहापूरमध्ये शोककळा

देगलूर: नियतीचा खेळ किती कठोर असू शकतो, याचा प्रत्यय देणारी हृदयद्रावक घटना देगलूर तालुक्यातील शहापूर येथे घडली. आईच्या निधनाच्या दुःखातून कुटुंब सावरत नसतानाच तिच्या अस्थी विसर्जनासाठी गेलेल्या मुलाचाही हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. .अवघ्या २४ तासांच्या अंतराने आई व मुलाचे निधन झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. शहापूर येथील गणपत कुऱ्हाडे यांच्या आई कृष्णाबाई कुऱ्हाडे (वय ९५) यांचे १२ जून रोजी निधन झाले होते..पुणे-मुंबई ४८ मिनिटात, देशात ७ नव्या बुलेट ट्रेन; १६ लाख कोटींचा हाय स्पीड नेटवर्क प्रोजेक्ट, ८ तासांचा प्रवास दीड तासात.कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असतानाच १३ जून रोजी आईच्या अस्थींचे विसर्जन करण्यासाठी कुटुंबीय गेले होते. दुपारी दोनच्या सुमारास अस्थी विसर्जन सुरू असताना गणपत कुऱ्हाडे (वय ७२) यांना अचानक छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या.\\.त्यांना तातडीने दवाखान्यात नेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. गणपत कुऱ्हाडे हे सुतारकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. आईच्या निधनाचा आघात ताजा असतानाच त्यांच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंबावर दुहेरी शोककळा पसरली आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण शहापूर गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून, कुऱ्हाडे कुटुंबाच्या दुःखात गावकऱ्यांनी सहभागी होत श्रद्धांजली अर्पण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.