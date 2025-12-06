Nanded Cylinder Blast : शेतकामासाठी कुटुंब शेतात आणि घरात सिलेंडरचा स्फोट; सात लाखाचे नुकसान; तडखेल येथील घटना!

देगलूर : तालुक्यातील मौजे तडखेल येथे गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन झालेल्या आगीच्या घटनेत घरातील दागिने , धान्य, संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. ही घटना शनिवारी ता. ६ रोजी सकाळी ११ वाजता घडली. पीडित कुटुंबाचे घर या आगीच्या घटनेत पूर्णतः जळून गेल्याने बत्तलवाड कुटुंबाचा संसार उघड्यावर पडला आहे. या संदर्भात मिळालेली माहिती अशी की तालुक्यातील मौजे तडखेल येथील राजाबाई हाणमंत बतलवाड या शेतकरी महिलेचे घर औराळ रस्त्यावर असून शनिवारी रोजी ते व त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्य शेतीकामासाठी सकाळी शेताकडे गेले होते. घरातील सिलेंडर लिकेज झाले . .याच दरम्यान देव्हार्यात असलेल्या दिव्याने बहुतेक लिकेज झालेल्या गॅसचा संपर्क होऊन नंतर तो पेट घेतला असावा, त्यामुळे सिलेंडरचा स्फोट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून स्फोट एवढा भयंकर होता की घरावरील टिनपत्रे पूर्णता फाटून जळून गेली. त्यानंतर आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. या घटनेत घरातील तीन लाखाचे दागिने, दहा क्विंटल सोयाबीन इतर धान्य व संसारपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. या दुर्घटनेत ७ लाखाच्या वर पिडीते कुटुंबाचे नुकसान झाल्याचे तडखेल चे पोलीस पाटील गणेश शंकर वांगीलवार यांनी सांगितले. गावकऱ्यांनी देगलूर नगर परिषदेतील अग्निशमन दलांला पाचारण केले. .LPG Cylinder Price : महिन्याच्या सुरुवातीलाच खुशखबर ! एलपीजी सिलिंडर पुन्हा स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरात किती आहे किंमत?.अग्निशमक दलाने आग नियंत्रण आणण्यासाठी परिश्रम घेतले. महसूल व पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून आमदार जितेश आंतापूरकर यांनी घटनेची माहिती घेऊन पीडित अगग्रस्त कुटुंबाला शासन नियमा प्रमाणे योग्य ती मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. पीडित बतलवाड कुटुंब या घटनेमुळे उघड्यावर आले असून शासनातर्फे त्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.