ग्रामस्थ येईना मदतीला! मग उपजिल्हाधिकारीच उतरले पुरात

By

नांदेड : जिल्ह्यातील (Nanded) जामदरी (ता.भोकर) (Bhokar) येथील काळढोह नदीच्या पुरात अडकलेल्या दोघा तरुणांना उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे यांनी जीव धोक्यात घालून वाचवले आहे. जामदरी येथील धम्मपाल संजय कसबे व अर्जुन साईनाथ तमलवाड हे दोन तरुण शुक्रवारी (ता.२३) सकाळी जनावरे चरण्यासाठी नेले होते. घरी दुपारी परतत असताना काळढोह नदीला पूर (Kaldhoh Flood) आला. नदीच्या मध्यभाग अडकलेल्या त्या दोघांनी टेकडीचा आधार घेतला. याबाबत धम्मपाल या तरुणाने घटनेची माहिती वडिलांना फोन करुन दिली. पूर भीषण असल्याने कोणीही मदतीसाठी धावले नाही.(deputy collector jumps in water to save 2 youths in nanded district glp88)

हेही वाचा: मरणार असलो तरी तुम्ही चांगले जगा! मित्रांना पाठवला शेवटचा निरोप

संबंधित घटनेची माहिती कळताच उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे (Deputy Collector Rajendra Khandare), तहसिलदार भरत सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक विकास पाटील घटनास्थळी आले. मध्यरात्री अंधार असताना श्री. खंदारे हे पाण्यात उतरले. त्यांनी दोरखंडाच्या मदतीने रात्री बारा वाजेच्या सुमारास धम्मपाल व अर्जुन या दोघा तरुणांना सुखरुप बाहेर काढले. यामुळे त्यांचा सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.