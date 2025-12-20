नांदेड

Nanded Election Chaos : धर्माबादमध्ये मतदानादरम्यान पैसे वाटपाचा आरोप; दोन ठिकाणी गोंधळ, पोलिसांचा हस्तक्षेप”

Cash Distribution Allegation : धर्माबाद नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान पैसे वाटपाचा आरोप झाल्याने शहरातील दोन ठिकाणी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. पोलिस व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.
Allegations of Cash Distribution During Dharmabad Municipal Elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धर्माबाद : धर्माबाद नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता.२०) मतदान सुरू असतानाच शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. बन्नाळी भागातील ईनानी मंगल कार्यालयात मतदारांना पैसे वाटपाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होताच तेथे मोठा गोंधळ उडाला. भाजपचे उमेदवार व कार्यकर्त्यांकडून मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी सुमारे शंभर ते दीडशे मतदारांना ईनानी मंगल कार्यालयात आणून कोंडून ठेवण्यात आल्याचा आरोप काही मतदारांनी केला आहे. पैसे वाटप सुरू असतानाच वाद वाढला. काही मतदारांनी आम्हाला जबरदस्तीने आत कोंडल्याचा दावा केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन कोंडून ठेवलेल्या मतदारांना बाहेर काढले.

Nanded
police
Marathwada
election
Voting
public unrest

