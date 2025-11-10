नांदेड

Nanded Crime: नांदेड हादरलं! घराच्या वादातून सख्ख्या भावाचा खून

Crime News: धर्माबाद शहरात घराच्या मालकीवरून सख्ख्या भावाचा खून; कुटुंबात खळबळ. संशयित अरुण पाटील पोलिसांच्या ताब्यात. घरातील वादातून उफाळलेला राग रक्तरंजित हत्येत बदलला; धर्माबाद पोलिसांचा तपास सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
धर्माबाद (जि. नांदेड) : घराची नोंद स्वतःच्या नावे व्हावी, या कारणासाठी एकाने सख्ख्या भावाचा खून केल्याची धक्कादायक घटना शहरातील शंकरगंज भागात शनिवारी मध्यरात्रीनंतर घडली.

