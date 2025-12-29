Nanded Municipal Election : अशोक चव्हाण-प्रताप पाटील चिखलीकरांचे नांदेडमध्ये सूर जुळेनात

नांदेड - महापालिका निवडणुकीनिमित्त नांदेडमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि ‘एमआयएम’ यांच्यातील कथित संबंधांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. मात्र, खासदार चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर देत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे निवडणुकीसाठी ठोस मुद्दाच नसल्याचा उलटवार केला..जुन्या नांदेड शहरातील काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘एमआयएम’मध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत काँग्रेसच्या माजी उपमहापौरांसह दहा माजी नगरसेवकांनीही ‘एमआयएमम’ध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे शहरातील राजकारणात नवी समीकरण तयार होत आहे. या घडामोडींमुळे ‘एमआयएम’ची ताकद वाढत असल्याची राजकीय गोटात चर्चा सुरू आहे. ‘या सगळ्यामागे भाजपचा हात आहे’ असा थेट आरोप आमदार चिखलीकर यांनी केला..या आरोपाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, ‘भाजपचा आणि ‘एमआयएम’चा कोणताही संबंध नाही. पक्ष व माझ्यावर केले जाणारे आरोप निराधार आहेत. नांदेडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जनतेसमोर मांडण्यासाठी ठोस मुद्दे नसल्याने अशा प्रकारचे आरोप केले जात आहेत.’ चिखलीकरांवर अप्रत्यक्ष टीका करताना ते म्हणाले, की त्यांच्याकडे सक्षम उमेदवार नाही. ताकद असेल तर त्यांनी थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार उभे करावेत..शिवसेनेशी चर्चामहापालिका निवडणुकीसाठी युतीबाबत बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘‘शिवसेनेशी युतीसंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. माजी आमदार डी. पी. सावंत, भाजप महानगराध्यक्ष अमर राजूरकर, अॅड. चैतन्यबापू देशमुख हे याबाबत संवाद साधत आहेत. शिवसेनेच्या अधिकृत भूमिकेची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.