नांदेड

Nanded Municipal Election : अशोक चव्हाण-प्रताप पाटील चिखलीकरांचे नांदेडमध्ये सूर जुळेनात

महापालिका निवडणुकीनिमित्त नांदेडमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.
Ashok Chavan and Pratap Patil Chikhalikar

Ashok Chavan and Pratap Patil Chikhalikar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड - महापालिका निवडणुकीनिमित्त नांदेडमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि ‘एमआयएम’ यांच्यातील कथित संबंधांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. मात्र, खासदार चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर देत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे निवडणुकीसाठी ठोस मुद्दाच नसल्याचा उलटवार केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Nanded
Ashok Chavan
NCP
MIM
Municipal election
Pratap Patil Chikhalikar
Criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com