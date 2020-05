एप्रिलमध्ये २३ हजार ४५० टन धान्याचे वितरण

नांदेड : जिल्‍ह्यात एक हजार ९९३ रास्‍तभाव दुकानदार असून या सर्व रास्‍तभाव दुकानदारांना सर्व योजनेचे एप्रिल महिन्यांसाठी २४ हजार २०६ मेट्रीक टन धान्‍य सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेंतर्गत लाभार्थ्‍यांना वितरणासाठी उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आले आहे. त्यापैकी जिल्ह्यात २३ हजार ४५०.८९ मेट्रीक टन धान्याचे वितरण ता. ३० एप्रिल अखेर करण्यात आले आहे. नियमित अन्‍नधान्‍य वितरण

ता. ३० एप्रिल २०२० अखेर पर्यंत, माहे एप्रिल २०२० या महिन्याचे नियमित अन्‍नधान्‍य वितरण नांदेड जिल्‍ह्यासाठी एक हजार ९९३ रास्‍तभाव दुकानदारांकडून अंत्‍योदय योजनेचे दोन हजार ७५९.९० टन, प्राधान्‍य कुटुंब योजनेचे आठ हजार ६२४.६७ टन व केशरी (शेतकरी) योजनेचे एक हजार ९५३.२२ टन असे एकूण १३ हजार ३३७.७८ मेट्रीक टन सर्व योजनेतील पात्र लाभार्थ्‍यांना वितरण करण्‍यात आले आहे. हेही वाचा.....नांदेडकर चिंताग्रस्त : ‘ते’ चार पॉझिटीव्ह रुग्ण बेपत्ताच पाच लाख ६७ हजार शिधापत्रिकाधारकांना धान्‍य

सर्व योजनेचे एकूण शिधापत्रिका पाच लाख ८६ हजार ३७६ पैकी पाच लाख ६७ हजार ९३८ (९६.८५ टक्के) शिधापत्रिकाधारकांना धान्‍य वितरीत करण्‍यात आले आहे. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेंतर्गंत एकुण शिधापत्रिका चार लाख ९० हजार ४९९ पैकी चार लाख ५३ हजार ५७९ (९२.४७ टक्के) शिधापत्रिकाधारकांना १० हजार ११३.११ टन धान्‍य वितरीत करण्‍यात आले आहे. हेही वाचलेच पाहिजे.....पालकांनी काळानुरूप बदलायला पाहिजे, कशासाठी? ते वाचाच ‘अन्‍नसुरक्षे’त समाविष्‍ट नसलेल्यांना धान्य वाटप

कोरोना विषाणूच्‍या प्रादुर्भावाच्‍या पार्श्‍वभुमीवर राष्‍ट्रीय अन्‍नसुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्‍ट होऊ न शकलेल्‍या व एपील (केशरी) योजनेत समाविष्‍ट न झालेल्या एपील (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना मे २०२० साठी एकूण ८३ हजार ६३८ शिधापत्रिका धारकांनापैकी एक हजार ५७९ शिधापत्रिका धारकांना २१.४१ टन गहू व १४.२८ टन तांदूळ धान्‍य वितरीत करण्‍यात आले आहे. प्रतिकिलो आठ रुपये दराने गहू व प्रति किलो रुपये १२ दराने तांदूळ या सवलतींच्‍या दराने प्रतिमाह प्रती व्‍यक्‍ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ या प्रमाणे पाच किलो अन्‍नधान्‍य वितरीत करण्‍यात येत आहे. पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही ई-पॉसद्वारे धान्‍य वितरणाचा नियमितपणे आढावा घेऊन कोणताही पात्र लाभार्थी अन्‍नधान्‍यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्‍यात येत आहे.

शरद मंडलिक,

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड.



