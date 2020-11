नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी २८२ कोटींचे सोळा तालुक्यांना वितरण

नांदेड - जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर व परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पहिल्या टप्यात २८२ कोटी ५६ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. या निधीचे मागणीच्या पन्नास टक्क्यानुसार वितरण मंगळवारी (ता. १०) सर्वच सोळा तालुक्यांना करण्यात आले. हा निधी संबधीत तालुकास्तरावरुन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्याच्या कालावधीत सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उडीद, मुगासह सोयाबीन, कापूस, ज्वारी या जिरायती पिकासह बागायती व फळपिकांचे नुकसान झाले. यानंतर ऑक्टोबर महिन्यामध्ये परतीच्या पावसाने पुन्हा तडाखा दिला. त्यामुळे पाच लाख ६४ हजार ५१८ हेक्टरवरील जिरायती व फळपिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अहवाल यंत्रणेने पाठविला होता. यात शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी एकूण ३८४ कोटी ८० लाख १२ हजार १८८ रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. हेही वाचा - परभणीकरांची पूर्ण दिवाळीच कुडकुडणाऱ्या थंडीत जाणार

५६५ कोटी १३ लाख रुपये अपेक्षीत निधी परंतु शासनाच्या सुधारीत दरानुसार जिल्ह्यातील पाच लाख ६४ हजार ५१८ हेक्टर बाधीत क्षेत्रासाठी ५६५ कोटी १३ लाख रुपये अपेक्षीत निधी लागणार आहे. मंगळवारी (ता. १०) नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी शासनाने २८४ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी नांदेड जिल्ह्याला उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाने हा निधी लगेच सर्व सोळा तालुक्यांना त्यांच्या मागणीच्या पन्नास टक्क्यानुसार वितरीत केला आहे. यामुळे हा निधी संबधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सुत्रांनी दिली. हेही वाचलेच पाहिजे - माहूरजवळ एसटी बस व ट्रकचा अपघात ; ४३ प्रवासी जखमी तालुकानिहाय वितरीत केलेला निधी

नांदेड - दहा कोटी ३३ लाख, अर्धापूर - आठ कोटी ५१ लाख, कंधार - २० कोटी ७६ लाख, लोहा - २६ कोटी ३६ लाख, बिलोली - १६ कोटी २० लाख, नायगाव - १९ कोटी १९ लाख, देगलूर - २२ कोटी ४१ लाख, मुखेड - २४ कोटी ४० लाख, भोकर - १९ कोटी ५७ लाख, मुदखेड - सात कोटी २९ लाख, धर्माबाद - दहा कोटी २३ लाख, उमरी - १४ कोटी ३७ लाख, हदगाव - ३२ कोटी ८१ लाख, हिमायतनगर - १५ कोटी ९९ लाख, किनवट - २४ कोटी २३ लाख, माहूर - नऊ कोटी ८३ लाख.

