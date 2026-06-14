Nanded: कोरोनात आई-वडिलांचे छत्र हरपले; जिद्दीने वैष्णवी बनली डॉक्टर, मेहनतीच्या जोरावर एमबीबीएस केलं पूर्ण

कंधार: बहाद्दरपुरा (ता. कंधार) येथील वैष्णवी अनिल एमेकर हिने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द, चिकाटी आणि ध्येयाप्रती असलेल्या निष्ठेच्या जोरावर वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. कोरोनाच्या महामारीत आई-वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर अनेकांच्या आयुष्याची दिशा बदलते; मात्र वैष्णवीने दुःखाला शरण न जाता स्वतःला सावरत यशाचे शिखर गाठले आहे..आई-वडिलांच्या निधनानंतर त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला होता. आयुष्यात अचानक आलेल्या या संकटामुळे सर्वकाही थांबून जावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, वैष्णवीने परिस्थितीला दोष न देता स्वतःला सावरले. तिने आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित केले आणि शिक्षणाची वाट कधीही सोडली नाही..आमची बाळं कुठं आहेत? घरातल्या कुणाशीच चेहरा जुळेना; IVFद्वारे जुळ्या मुलींचा जन्म, DNA रिपोर्ट पाहून दाम्पत्याला धक्का.अनेक अडचणी, भावनिक संघर्ष आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही तिने अभ्यासात सातत्य राखले. तिच्या या मेहनतीचे फळ म्हणून तिला मुंबई येथील प्रतिष्ठित सायन वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. पुढे अखंड परिश्रम आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर तिने एमबीबीएसचे शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. आज वैष्णवी एमेकर या डॉ. वैष्णवी एमेकर म्हणून समाजासमोर उभ्या आहेत. दुःखाच्या अंधारातूनही यशाचा प्रकाश निर्माण करता येतो, याचे त्यांनी जिवंत उदाहरण घालून दिले आहे..संकटांमुळे खचून न जाता स्वप्ने पूर्णत्यांचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशाचा नसून संकटांमुळे खचून न जाता स्वप्ने पूर्ण करण्याचा संदेश देणारा आहे. परिस्थितीपेक्षा स्वतःच्या जिद्दीवर विश्वास ठेवला तर कोणतेही ध्येय अशक्य नसते, हे वैष्णवी यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. बहाद्दरपुरा गावासह संपूर्ण कंधार तालुक्यासाठी त्यांचे हे यश अभिमानाची बाब ठरली असून त्या अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत..Akola: तारफैलमध्ये रक्तरंजित थरार; जुन्या वादातून युवकाची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपी फरार.जीवनात यश मिळवायचे असेल तर परिस्थिती कशीही असो, आपल्या ध्येयाशी आणि कर्तव्याशी प्रामाणिक राहून सातत्याने प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. सुख-दुःख कोणतेही असो, शिक्षण पूर्ण करून स्वतःची स्वप्ने साकार करता येतात. ध्येयाचा ध्यास हाच यशाचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आज माझे आई-वडील माझ्यासोबत नाहीत; मात्र त्यांचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण केल्याचा मला मोठा आनंद होत आहे. डॉ. वैष्णवी एमेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.