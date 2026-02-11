Nanded News : नांदेडच्या महापौरपदी कविता मुळे; उपमहापौरपदी दीपकसिंह रावत यांची निवड

नांदेड - येथील महापौरपदी कविता संतोष मुळे, उपमहापौरपदी दीपकसिंह काशीनाथसिंह रावत यांची मंगळवारी (ता. दहा) निवड झाली. विशेष सभेत हात उंचावून मतदान झाले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले पीठासीन अधिकारी होते. महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे उपस्थित होते..८१ सदस्यीय महापालिकेत ४५ जागा जिंकलेल्या भाजपचे बहुमत आहे. शिवसेना ४, काँग्रेस-वंचित १५, एमआयएम १४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नगरसेवक आहेत. एका अपक्ष नगरसेवकाचाही समावेश आहे. भाजपने महपौरपदासाठी कविता मुळे, तर उपमहापौरपदासाठी दीपकसिंह रावत यांची नावे निश्चित केली होती..महापालिकेच्या विशेष सभेत त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले. विशेष सभेला सर्व ८१ नगरसेवक उपस्थित होते. उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. परंतु, एकाही उमेदवाराने माघार न घेतल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांनी मतदान प्रक्रिया सुरू केली..महापौरपदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या ‘एमआयएम’च्या अल्केसरी सुमय्या गुल्फाषण सरहान अलकेसरी, काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीच्या माहेजबीन अब्दुल फहीम, भाजपच्या कविता संतोष मुळे यांना निवडून देण्यासाठी हात उंचावून निवड प्रक्रिया झाली. भाजपच्या कविता मुळे यांची निवड झाल्याचे कर्डिले यांनी जाहीर केले..उपमहौरपदासाठी ‘एमआयएम’ च्या अश्विनी दशरथ धोंगडे, भाजपचे दिपकसिंह काशीनाथसिंह रावत, काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीचे राहुल मधुकर सोनसळे यांच्यासाठी हात उंचावून मतदान झाले. दीपकसिंह रावत विजयी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.भाजपच्या दोन्ही पदांसाठीच्या उमेदवारांनी प्रत्येकी ५० मते मिळवून स्पष्ट बहुमत सिद्ध केले. काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना १५, ‘एमआयएम’ला १४ मते मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.