Nanded News : नांदेडच्या महापौरपदी कविता मुळे; उपमहापौरपदी दीपकसिंह रावत यांची निवड

नांदेड महापौरपदी कविता संतोष मुळे, उपमहापौरपदी दीपकसिंह काशीनाथसिंह रावत यांची मंगळवारी (ता. दहा) निवड झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड - येथील महापौरपदी कविता संतोष मुळे, उपमहापौरपदी दीपकसिंह काशीनाथसिंह रावत यांची मंगळवारी (ता. दहा) निवड झाली. विशेष सभेत हात उंचावून मतदान झाले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले पीठासीन अधिकारी होते. महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे उपस्थित होते.

