नांदेड
Nanded News: नापिकीच्या तणावात शेतकऱ्याचा दुर्दैवी शेवट; अतीवृष्टीने पिकांचे नुकसान वाढवले संकट
नांदेड : लोहा तालुक्यातील नांदगाव येथील शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. सहा) दुपारी एकच्या सुमारास उघडकीस आली. पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात झालेल्या अतीवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले.