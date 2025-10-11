Nanded News

Nanded News

sakal

नांदेड

Nanded News: नापिकीच्या तणावात शेतकऱ्याचा दुर्दैवी शेवट; अतीवृष्टीने पिकांचे नुकसान वाढवले संकट

Nanded Farmer: लोहा तालुक्यातील नांदगाव येथील शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून जीव दिला. ही घटना सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास उघडकीस आली. पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात झालेल्या अतीवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
Published on

नांदेड : लोहा तालुक्यातील नांदगाव येथील शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. सहा) दुपारी एकच्या सुमारास उघडकीस आली. पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात झालेल्या अतीवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
Nanded
crime
rain
Farmer
endlife
Crop Damage
Marathi News Esakal
www.esakal.com