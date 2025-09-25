नांदेड

Nanded Flood: साहेब! दिवाळी, दसरा कसा साजरा करावा? तुटपुंज्या मदतीमुळे मुक्रमाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल

Nanded Farmers: “मुक्रमाबाद तालुक्यात सलग पावसामुळे शेकडो हेक्टर शेती वाहून गेली; शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान प्रचंड, सरकारकडून मिळालेली मदत खूपच अपुरी ठरत असून सणासुदीसाठी व मुलींच्या शिक्षणासाठी शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खरेदी करणे अवघड झाले आहे”
मुक्रमाबाद : माय बाप सरकार... शेत वाहून गेलं...घरात नदी येऊन माहेरवासीन सारखी खेळून हाय, नाय ते सोबत घेऊन गेली...घरात अन्नाचा कणही ठिवला नाही... चूल विझली... दावणीला बांधलेली गुरंढोरं, वाहून गेली...आयुष्याची दोरी झाडावर आडकली... तर काहीचा वीज पडून कोळसा झाला... आता काय शिल्लक राहिलं नाय... सरकार मदतीच्या नावाखाली आमची चेष्टा करत आहे... आम्हांला या संकटातून वाचवा अशा टाहो शेतकरी फोडत आहेत.

