Nanded Flood: साहेब! दिवाळी, दसरा कसा साजरा करावा? तुटपुंज्या मदतीमुळे मुक्रमाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल

मुक्रमाबाद : माय बाप सरकार... शेत वाहून गेलं...घरात नदी येऊन माहेरवासीन सारखी खेळून हाय, नाय ते सोबत घेऊन गेली...घरात अन्नाचा कणही ठिवला नाही... चूल विझली... दावणीला बांधलेली गुरंढोरं, वाहून गेली...आयुष्याची दोरी झाडावर आडकली... तर काहीचा वीज पडून कोळसा झाला... आता काय शिल्लक राहिलं नाय... सरकार मदतीच्या नावाखाली आमची चेष्टा करत आहे... आम्हांला या संकटातून वाचवा अशा टाहो शेतकरी फोडत आहेत. .सलग एक महिन्यापासून पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याने लेंडी, व तेरू नद्यांनी रौद्ररूप धारण करत शेकडो हेक्टर शेती व शेतातील हाताशी आलेली पिके कवेत घेत खरडून नेल्याने येथील शेतकरी हा पूर्ण उद्ध्वस्त झालेला आहे. एवढे मोठे नुकसान झाल्यावर सरकार माय- बाप होऊनही सर्वतोपरी मदत करून शेतकऱ्यांचे दुःख दूर करतील अशी सर्व शेतकऱ्यांना आस होती..Maharashtra Heavy Rain : शासन दरबारी ‘ओला दुष्काळ’ नाहीच; निकषांची पूर्तता करणे अवघड.सण-उत्सव तोंडावरतोंडावरच दसरा व दिवाळी सण आहेत. हातात पैसा नाही.घरात अन्नाचा कण नाही. सरकार मदतीच्या नावावर अनुदान म्हणून तुटपुंजी रक्कम कपाळावर मारत असल्यामुळे आता सणासुदीसाठी पैशांची तजवीज कशी करावी असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांसमोर आहे..ओला दुष्काळ जाहीर कराभयाण संकटात सरकार माय- बाप होऊन कुठलेही आढेवेढे न घेता शेतकरी व या अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या सर्वाना विशेष पॅकेज देऊन मदत करावी, दुःखावर फुंकर मारावी व ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत..अशी आहे तालुक्यातील स्थितीमुखेड तालुक्यातील आठ महसुल मंडळातील एकूण ७० हजार ५६३ हेक्टरवरील पिके वाहून गेलेली आहेत. तालुक्यातील ७९ हजार ५८० नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना निधी मंजूर केला आहे. यात एकूण ६१ कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर आहेत. मुक्रमाबाद मंडळात आठ हजार १५४ हेक्टरवर नुकसान असून हेक्टरी आठ हजार पाचशे रुपये मंजूर आहेत. एकरी तीन हजार ४०० रुपये आहेत..खर्च जास्त, मदत कमीशेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते रास करेपर्यंत एक हेक्टरी शेती करण्यासाठीचा जवळपास खर्च वीस ते पंचवीस हजार रुपये येत असतो. मात्र सरकारने हेक्टरी आठ हजार पाचशे व एकरी तीन हजार चारशे रुपये अनुदान मंजूर करून शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टाच चालविली आहे. सरकारने केलेल्या या अनुदानावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून या अनुदानातून शेतात वाहून आलेले दगड , गोठेही बाहेर निघत नाहीत. शेतात काही राहिले नाही..पिकांना कोंब, खरडलेली शेतीएक महिन्यापासून परिसरावर पाऊस हा काळ म्हणून कोसळत आहे. शेतात चारही बाजूला पाणी थांबल्यामुळे पिकांना कोंब फुटली तर नदीकाठची सर्व शेती खरवडली गेलेली आहे. अनेक ठिकाणी नदीचा मुख्य प्रवाह तयार झालेला आहे. शेतकऱ्यांना पुर्ववत शेती आणण्यासाठी कमीतकमी एकरी एक लाख रुपये तरी खर्च येणार आहे. सरकार फक्त तीन हजार चारशे रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देणार असल्यामुळे हे वर्षे कसे काढावे. मुली - बाळीचे शिक्षण व लग्न कसे करावे, सुख-दुःख आले तर कुठे व कोणाकडे जावे, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत..खर्च जास्त, मदत कमीशेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते रास करेपर्यंत एक हेक्टरी शेती करण्यासाठीचा जवळपास खर्च वीस ते पंचवीस हजार रुपये येत असतो. मात्र सरकारने हेक्टरी आठ हजार पाचशे व एकरी तीन हजार चारशे रुपये अनुदान मंजूर करून शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टाच चालविली आहे. सरकारने केलेल्या या अनुदानावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून या अनुदानातून शेतात वाहून आलेले दगड , गोठेही बाहेर निघत नाहीत. शेतात काही राहिले नाही..Maharashtra Heavy Rain : शासन दरबारी ‘ओला दुष्काळ’ नाहीच; निकषांची पूर्तता करणे अवघड.या अतिवृष्टीत शेतातील पिके खरडून गेल्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली. सरकारने मदत केलेली रक्कम म्हणजे आम्हा शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे. सरकारने विशेष पॅकेज देऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी.-गौसखान पठाण,शेतकरी.लेंडी नदीला आलेल्या पुरात माझ्या गायी, म्हशी असे ४८ जनावरे वाहून गेली. दीड कोटीच्यावर नुकसान झाले. शासनाने मात्र ३० जनावरांचे फक्त दहा लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे. ही, रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. सरकारने नुकसानीचा योग्य मोबदला द्यावा.-बालाजी खंकरे,पशुपालक, मुक्रमाबाद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.