Flood Damage: राजकीय दबावाखाली पंचनामे? शेतकऱ्यांचा आरोप, खरडलेल्या जमिनींचा उल्लेखच नाही!

कंधार : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच पुराने मन्याड नदीसह परिसरातील नाल्यांना पूर आला, ज्यामुळे कौठा शिवारातील शेकडो हेक्टर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे..नदी व नाल्यालगतची शेती खरडून गेली असूनही संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. या संदर्भात कौठा येथील शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार रामेश्वर गोरे यांना निवेदन देऊन तत्काळ चौकशी करून अन्य अधिकाऱ्यांकडून खरडून गेलेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याची मागणी केली..शेतकऱ्यांनी सांगितले, की ग्राम महसूल अधिकारी, कृषी सहायक व ग्रामविकास अधिकारी यांनी केलेल्या पंचनाम्यांमध्ये नदी-नाल्यालगत जमिनींच्या खरडून गेल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही..परिणामी, पिकांसह जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना अन्यायकारक नुकसानभरपाई मिळाली आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांकडून राजकीय दबावाखाली काम केले जात असून, शेतकऱ्यांच्या विनंतीनंतरही त्यांना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..Godavari River: गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरचा कहर; उमरी, नायगाव, धर्माबादमधील गावांचा तुटला संपर्क.या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी आणि नदी-नाल्यालगत खरडणी झालेल्या जमिनींचे स्वतंत्र पंचनामे करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. निवेदनावर राजेश पावडे, कपिल देशमुख, बळिराम इंदोरे, उत्तम हात्ते, वैजनाथ मंगनाळे, शिवराज इंदोरे, शरद देशमुख, रविकुमार कामोले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.