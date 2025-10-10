नांदेड

Flood Damage: राजकीय दबावाखाली पंचनामे? शेतकऱ्यांचा आरोप, खरडलेल्या जमिनींचा उल्लेखच नाही!

Crop Loss: कौठा शिवारातील शेतकऱ्यांची अतिवृष्टी आणि पुराने शेती खरडून गेल्यानंतरही महसूल विभागाने योग्य पंचनामे न केल्याची तक्रार आहे. शेतकऱ्यांनी चौकशी व नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कंधार : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच पुराने मन्याड नदीसह परिसरातील नाल्यांना पूर आला, ज्यामुळे कौठा शिवारातील शेकडो हेक्टर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

