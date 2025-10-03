रामेश्वर काकडे नांदेड : खरिपासाठी जिल्ह्याला दोन लाख १६ हजार टन रासायनिक खताची मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यानुसार कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून आवंटन मिळाले. त्यामुळे खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे..मात्र, यंदा अतिवृष्टीचे चक्र सुरूच राहिल्याने हजारो हेक्टरवरील पिके मातीमोल झाली. त्यामुळे खताची अपेक्षित उचलच झाली नाही. विक्रेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर साठा शिल्लक आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, खरिपासाठी जिल्ह्याला दोन लाख १६ हजार २८१ टन मागणी नोंदविली होती. तुलनेत उपलब्धता अधिक झाली. सप्टेंबरअखेर दोन लाख २१ हजार ६६९ टन विक्री झाली आहे. .तरीही ७० हजार टनांहून अधिक खत विक्रेत्यांकडे पडून आहे. सततच्या पावसामुळे सात लाख हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा मोठा आर्थिक फटका बसला असून, खताचा डोस देण्यासाठी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पिकेच शिल्लक राहिली नाहीत, शिल्लक राहिलेल्या पिकांना पावसामुळे खत देता आले नाही. त्यामुळे यंदा प्रथमच विक्रेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणात खतांचा साठा पडून राहिला आहे..मागणी, पुरवठा विक्रीची स्थितीयुरिया : ६२ हजार १८८ टन सरासरी वापर असून, ६२ हजार ८६५ टन मागणी होती. त्यापैकी ६४ हजार ६९९ टन आवंटन मिळाले. सप्टेंबरअखेर ५९ हजार ७४ टन विक्री झाली. सात हजार ९४१ टन साठा शिल्लक.डीएपी : ३१ हजार १५५ टन सरासरी वापर, ४० हजार ३८१ टन मागणी, ३१ हजार ७८२ टन आवंटन मंजूर, ३१ हदार २९८ टन खतपुरवठा, २४ हजार २०१ टन विक्री, १० हजार ३७४ टन साठा शिल्लक..Crop Damage In Chh. Sambhajinagar: कन्नड तालुक्यात ८४ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; ८६ कोटींच्या मदतीची मागणी.एमओपी ५२०८ टन सरासरी वापर, ८,४८४ टन मागणी, ३१,७८२ टन साठा, २४,२०१ टन विक्री, १०,३७४ टन शिल्लक.एनपीके : ७२,३५२ टन सरासरी वापर, ८२,७०५ टन मागणी, ८५,१०० टन आवंटन, ३३,५८६ टन विक्री, १६,५७५ टन शिल्लक.एसएसपी : २४,३४३ टन सरासरी वापर, १,९५,२४६ टन मागणी, १,३१,८६५ टन विक्री, १२,२८८ टन शिल्लक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.