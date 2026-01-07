नांदेड

Nanded News: चिमुकल्यासह पित्याने विहिरीमध्ये उडी घेऊन जीवन संपवले; नांदेड जिल्ह्यातील घटना, नेमकं काय कारण?

Father jumps into well with infant in Nanded District: वडिलांनी चिमुकल्यासह विहिरीत उडी घेतली; आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट
Heartbreaking Family Tragedy: Father and Toddler Found Dead in Well

Heartbreaking Family Tragedy: Father and Toddler Found Dead in Well

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माहूर (जि. नांदेड): चिमुकल्याला सोबत घेऊन पित्याने विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना दहेली (ता. किनवट) येथे मंगळवारी (ता. सहा) उघडकीस आली. विक्रम सुरेश मारशेटवार (वय ३०), शिवाजी विक्रम मारशेटवार (वय २) असे मृत बाप-लेकाचे नाव आहे.

Nanded
village
family
endlife
district
young man's tragic death

