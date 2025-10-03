Nanded Crime: अगोदर दारु पाजली व नंतर पत्नीकडे वाईट नजरेने बघतो म्हणून मित्रानेच मित्राचा केला खुन

नायगाव : छातीत चाकुचे वार, डोक्यात दगड घातलेला आणि अंगावरील कपडे व शरीरावरील चमडा जळालेल्या अवस्थेत काल (ता.२) रोजी गडगा कौठा रोडवर एका तरुणाचे प्रेत नायगाव पोलिसांना सापडले..यामुळे एकच खळबळ उडाली पण मयत तरुण हा मुखेड तालुक्यातील डोंगरगाव येथील असून. पत्नीकडे वाईट नजरेने बघतो या संशयावरुन मित्रानेच अगोदर दारु पाजली व नंतर घात केल्याचे उघड झाले..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार मुखेड तालुक्यातील डोंगरगाव येथील जिशान लतिफ सय्यद (१७) आणि गावातीलच अब्बास शेख यांच्यात मोहर्रमच्या वेळी भांडणे झाली. त्यावेळी दोघांच्या नातेवाईकांनी भांडणाची सोडवा-सोडव केली होती. त्यावेळी जिशान हा अब्बासच्या पत्नीकडे वाईट नजरेने पाहत असल्याचे समोर आले..या प्रकाराचा जिशानला जाब विचारला विचारले असता त्याने मी वाईट नजरेने पाहीले नसल्याचे सांगीतले होते. त्यामुळे दोघातील वाद मिटला होता आणि दोघे मित्र झाले होते. बुधवारी (ता.१) आक्टोबर रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजता जिशान हा घरा जवळील मस्जीदमध्ये नमाज पडण्यासाठी गेला. नमाज झाल्यानंतर जिशान हा आब्बास सोबत मोटार सायकलवर बसून गेला. जिशान हा आब्बास सोबत जात असताना गावातील यादुला सलीम सय्यद, करीम चांद सय्यद, मोहम्मद वजीर सय्यद यांनी पाहीले होते..जिशान रात्री उशिरा पर्यंत घरी आलानसल्याने घरातील सदस्यांना चिंता लागली होती. वडिलांनी अब्बास यास फोन लावला असता मला काही माहित नसल्याचे सांगितले. अब्बास याने उडवाउडवीची उत्तर जीशानच्या वडीलांनी संशय आला व त्यांनी (ता.२) आक्टोबर रोजी सकाळी मुखेड पोलीस ठाणे गाठले सदरचा प्रकार सांगितला असता..मुखेड पोलिसांनी नायगाव तालुक्यातील गडग्याजवळ एक प्रेत सापडल्याचे सांगितले व फोटो दाखवले. फोटोमधील प्रेत हे जिशान सारखेच दिसत जीशानच्या वडीलांनी जावई रहिम महेबुब नांदेडे, सलीम शेख व अजीज शेख असे गडगा येथे पाठवले. घटनास्थळी गेल्यानंतर प्रेत हे जिशान् असल्याची खात्री झाली. जिशानच्या डोक्यात दगडाने व छातीत चाकुने मारल्याचे दिसले व त्याचे अंगावरील कपडे व पोटाचा चमडा अर्धवट जळाला असल्याचे दिसले. सदर प्रकरणी मयत जीशानचे वडील लतीफ चंदुलाल सय्यद यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन नायगाव पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला व आरोपी आब्बास रमजानसाब शेख यास अटक केली..Crime News: पित्याचा खून करणाऱ्या दोन भावांना जन्मठेप; वडगाव कोल्हाटी येथील प्रकरण, शेतीच्या वाटणीवरून चाकूने वार.अब्बासने जीशानला नायगाव तालुक्यातील मुखेड रोडवर असलेल्या एका बियरबारमधून दोन बियर घेतल्या दोंघानीही बियर पिली नंतर थंड डोक्याने अब्बासने जीशानचा खुन केला व प्रेत गडगा कौठा रोडवर तर टाकलेच पण जातांना डोक्यात दगड घातला आणि पेट्रोल टाकून शरीर जाळण्याचाही प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.