Nanded Flood: गोदावरीने गाठली धोका पातळी; नांदेडमध्ये अनेक वस्त्यांत पाणी, २४७ जणांचे स्थलांतर

नांदेड : मराठवाड्यात झालेला मुसळधार पाऊस, जायकवाडी, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी आदी धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे येथे गोदावरी नदीच्या पात्राने रौद्ररूप धारण केले आहे. नदीकाठी असलेल्या वस्त्यांत बुधवारी (ता. २४) पाणी शिरले आहे. .नांदेडसह लोहा, बिलोली, नायगाव व धर्माबाद तालुक्यांतील काही नद्यांना पूर आल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला. दरम्यान, नांदेड शहरातील खडकपुरा भागातील शेख मिनाज साजीद बागवान (वय १५) याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला..विष्णुपुरीतून मोठा विसर्गविष्णुपुरी प्रकल्पाचे १६ दरवाजे उघडून दोन लाख ५० हजार क्युसेकने नदीपात्रात पाणी सोडले आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीने इशारा पातळी ३५१ मीटर ओलांडून सध्या ३५२.०५ मीटर ही धोका पातळी गाठलेली आहे..नदीकाठच्या अनेक भागांना पुराचा वेढा पडला आहे. नांदेड शहरातील खडकपुरा, दुल्हेशाह रहेमाननगर, जी.एम. कॉलनी, गाडीपुरा कालापुल परिसर, गंगाचाळ, भीमघाट, नावघाट मल्ली परिसर, बिलालनगर, पाकिजानगर, शंकरनगर, वसरणी या भागांतील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे २४७ नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले..जिल्ह्यातील काही मार्ग बंदगोदावरीसह अन्य नद्या, ओढे-नाले तुडुंब भरून वाहत असून, अनेक ठिकाणी पूल व रस्त्यावरून पाणी जात आहे. नांदेड तालुक्यातील किकी-राहेगाव, भनगी-वाहेगावचा संपर्क तुटला. लोहा तालुक्यातील बेटसांगवी-शेवडी मार्गावरील वाहतूक बंद असून, बिलोली तालक्यातील चिरली-जरिकोट मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. नायगाव तालुक्यातील कुंटूर-सांगवी, हुस्सा-राहेर मार्ग बंद आहे. धर्माबाद तालुक्यातील कारेगाव तसेच बेलूर-कंदकुर्ते मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला आहे.