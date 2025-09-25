नांदेड

Nanded Flood: गोदावरीने गाठली धोका पातळी; नांदेडमध्ये अनेक वस्त्यांत पाणी, २४७ जणांचे स्थलांतर

Godavari River: मराठवाड्यात झालेला मुसळधार पाऊस, जायकवाडी, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी आदी धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे येथे गोदावरी नदीच्या पात्राने रौद्ररूप धारण केले आहे. नदीकाठी असलेल्या वस्त्यांत बुधवारी (ता. २४) पाणी शिरले आहे.
Nanded Flood

Nanded Flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : मराठवाड्यात झालेला मुसळधार पाऊस, जायकवाडी, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी आदी धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे येथे गोदावरी नदीच्या पात्राने रौद्ररूप धारण केले आहे. नदीकाठी असलेल्या वस्त्यांत बुधवारी (ता. २४) पाणी शिरले आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
rain
water
Godavari River
flood hit villages
Flood damage to crops
Godavari River flood alert

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com