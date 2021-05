काही सुखद : अनाथ पुजाच्या विवाहासाठी ‘साईप्रसाद’ची मदत; रविवारी विवाह

नांदेड ः अनाथ, वडिलांचे छत्र नसलेल्या, गरीब गरजू , आत्महत्याग्रस्त शेतकरी (Poor and suicide's family help) कुटुंबातील मुला- मुलींसाठी दरवर्षी विवाह मेळावा घेतला जातो. आजपर्यंत ३५० विवाह साईप्रसाद परिवाराने (Sai Prasad parivar) लावून दिले आहेत. गेल्या वर्षीपासून कोरोनामुळे हा मेळावा होवू शकला नाही. परंतु, हदगाव तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांपासून अनाथ व वडील नसलेल्या कुटुंबातील ५० हून अधिक मुलींच्या विवाहाला कन्यादानासाठी (wedding) लागणारे सर्व साहित्य घरपोच देऊन सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. (Good- news- Saiprasad's -help -for- orphan- marriage-Sunday- wedding)

निवघाबाजार येथील पुजा मोरे हिच्या आईने आठ वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली तर वडीलांनी दुसरा विवाह करून आपला संसार थाटला. त्यामुळे पुजाचा सांभाळ कुणी करावा? अशावेळी पुजाच्या आईची आई जी की स्वतः ही विधवा आहे. त्यांनी पुजाचा सांभाळ केला. पुजाने कसेबसे आपले शालेय शिक्षण गावातील शाळेतून पुर्ण केले. आजीच्या कामात पुजाही मदत करत असे. त्यामुळे दोघींचा उदरनिर्वाह चालायचा. परंतु पुजा आता विवाहयोग्य झाल्याने तिच्या लग्नाचा प्रश्न आजीला सतावत होता.

लग्न तर जुळले परंतु लग्नासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी तरतूद कुठून करावी? हा मोठा प्रश्न आजी व नातीला सतावत होता. ‘साईप्रसाद’ परिवाराने निवघाबाजार येथील अनेक अनाथ मुलींचे विवाह लावल्याचे पुजा आणि तिच्या आजीला समजले. त्यांनी ‘साईप्रसाद’ परिवाराकडे मदतीसाठी विनंती केली. सर्व परिस्थितीची सत्यता पडताळून ‘साईप्रसाद’च्या वतीने पुजाच्या विवाहासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेतला. पुजाचा विवाह ३० मे रोजी हदगाव तालुक्यातील तळेगाव येथील मुलाशी होत आहे. विवाहाची तारीख जवळ आली असताना हलाखीच्या परिस्थितीमुळे काळजीत असलेल्या आजीला ‘साईप्रसाद’ परिवाराने विवाहाच्या सहा दिवस अगोदर म्हणजे रविवारी (ता.२३) कन्यादानसह सर्व साहित्य व किराणा माल स्वयंसेवकांच्या मदतीने घरपोच दिला.

याचा आहे समावेश

पुजाला दिलेल्या मदतीमध्ये मणी, मंगळसूत्र, कपाट, गादी, नवरीसाठी साडी, चप्पल, नवरदेवासाठी सफारी, बुट, इतर विवाह साहित्य, संसारोपयोगी सर्व भांडी, गहू, तांदूळ, तेल, साखर व इतर आवश्यक किराणा साहित्यांच समावेश आहे. साईप्रसाद परिवार अखंडित सामाजिक बांधिलकी जपत ना दाता समोर, ना कुठली सेल्फी थेट मदत तीही कुठलाही गाजावाजा न करता मदत करत आहे. साईप्रसादच्या स्वयंसेवकांनी सन्मानपूर्वक घरपोच आणून दिलेली मदत पाहून पुजा व आजीच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळत होते.

