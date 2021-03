रेल्वे प्रवाशांसाठी चांगली बातमी; दमरेच्या पुन्हा दोन नवीन गाड्या सुरु होणार 

नांदेड : रेल्वे बोर्डाने घोषित केल्यानुसार दोन नवीन रेल्वे गाड्या सुरु होणार आहेत, कोल्हापूर- नागपूर- कोल्हापूर आणि तिरुपती- श्री साईनगर शिर्डी-तिरुपती या गाड्या नांदेड रेल्वे विभागातून धावणार आहेत. गाडी संख्या 07417 तिरुपती- श्री साई नगर शिर्डी (साप्ताहिक) विशेष एक्स्प्रेस दर मंगळवारी : ही गाडी ता. सहा एप्रिलपासून तिरुपती येथून दर मंगळवारी सकाळी 08. 30 वाजता सुटेल आणि गुंटकळ, सिकंदराबाद, निझामाबाद, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, मनमाड मार्गे श्री साईनगर शिर्डी येथे दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10. 45 वाजता पोहोचतील. गाडी संख्या 07418 श्री साईनगर शिर्डी- तिरुपती- (साप्ताहिक) विशेष एक्स्प्रेस दर बुधवारी : ही गाडी ता. सात एप्रिलपासून श्री साईनगर शिर्डी येथून दर बुधवारी रात्री 19. 35 वाजता सुटेल आणि मनमाड, औरंगाबाद, नांदेड, निझामाबाद, सिकंदराबाद, गुंटकळ मार्गे तिरुपती येथे दुसऱ्या दिवशी रात्री 22.10 वाजता तिरुपती येथे पोहोचतील. गाडी संख्या 01404 कोल्हापूर ते नागपूर (द्वी- साप्ताहिक) विशेष एक्स्प्रेस दर सोमवारी आणि शुक्रवारी : ही गाडी ता. 12 मार्च, 2021 पासून कोल्हापूर येथून दर सोमवारी आणि शुक्रवारी दुपारी 12. 45 वाजता सुटेल आणि मिरज, लातूर, परभणी, वाशीम, अकोला मार्गे नागपूर येथे दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12 वाजता पोहोचेल. गाडी संख्या 01403 नागपूर ते कोल्हापूर (द्वी- साप्ताहिक) विशेष एक्स्प्रेस दर मंगळवारी आणि शनिवारी : ही गाडी ता. 13 मार्च, 2021 पासून नागपूर येथून दर मंगवारी आणि शनिवारी दुपारी 15.15 वाजता सुटेल आणि मिरज, लातूर, परभणी, वाशीम, अकोला मार्गे कोल्हापूर येथे दुसऱ्या दिवशी दुपारी 14 वाजता पोहोचेल.

