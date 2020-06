हरभरा खरेदी केंद्र सुरूच राहणार.....कुठे ते वाचा

नांदेड : जिल्ह्यात किमान हमी दरानुसार सुरू असलेल्या हरभरा खरेदी केंद्राची मुदत मंगळवारी (ता. १६) संपल्यामुळे नोंदणी केलेल्या शिल्लक हरभऱ्याचे काय होणार अशी चिंता शेतकऱ्यांना लागली होती. परंतु राज्याच्या पणन सचिवांनी खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील खरेदी केंद्र पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) प्रवीण फडणीस यांनी दिली. जिल्ह्यात सोळा ठिकाणी खरेदी केंद्र

जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या किमान हमी दरानुसार १६ खरेदी केंद्रावर हरभरा खरेदी करण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनकडून नांदेड, मुखेड, किनवट, हदगाव, बिलोली व देगलूर या ठिकाणी खरेदी सुरु आहे. तर विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनकडून नायगाव, भोकर व धर्माबाद या ठिकाणी केंद्र सुरु आहेत. तसेच महाराष्ट्र फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीकडून (महा एफपीसी) धानोरा (ता. धर्माबाद), करडखेड (ता. देगलूर), बरबडा (ता. नायगाव), डोणगाव (ता. बिलोली), नारनाळी (ता. कंधार), मांडवा (ता. किनवट) धानोरा (ता. लोहा) ठिकाणी खरेदी सुरू आहे. हेही वाचा....खरीप पेरणीला झाली सुरवात.....कुठे ते वाचा दोन लाख १७ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी

जिल्ह्यात आजपर्यंत २९ हजार ९०९ शेतकऱ्यांनी हरभरा विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे यातील १२ हजार ६२७ शेतकऱ्यांनी दोन लाख १७ हजार १२८ क्विंटल हरभरा विक्रीसाठी आनला. त्यापैकी सर्वच शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी झाला आहे. खरेदी झालेल्या हरभऱ्यापैकी चार हजार ४२६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६६ हजार ६६ क्विंटल हरभऱ्याचे ३२ कोटी २० लाख रुपये एवढी रक्कम जमा करण्यात आली आहे. तर अद्याप आठ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या एक लाख ४८ हजार ५७६ क्विंटल हरभऱ्याची ७२ कोटी ४३ लाख एवढी रक्कम देणे शिल्लक असल्याची माहिती मिळाली. हेही वाचलेच पाहिजे.....बोगस बियाणे विक्री करणे भोवले; परवाना निलंबित मंगळवारी संपली खरेदीची मुदत

हरभरा खरेदी केंद्राची मुदत मंगळवारी (ता. १६) संपल्यानंतर शिल्लक हरभऱ्याचे काय होणार अशी चिंता शेतकऱ्यांना लागली होती. परंतु बुधवारी राज्याच्या पणन सचिवांनी जिल्हा निबंधकांना खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाची मुदतवाढ येताच तसे आदेश पाठविण्यात येतील असे कळविण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणच्या हरभरा केंद्र पुढील आदेशापर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण फडणवीस यांनी दिली. यामुळे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.



