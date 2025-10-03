Nanded Dasara Festival : नांदेडमध्ये दसरा महोत्सव उत्साहात; हल्ला-महल्ला मिरवणुकीत हजारो शीख भाविकांचा सहभाग

नांदेड : जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड येथे सुरू असलेला दसरा महोत्सव गुरुवारी (ता. दोन) उत्साहात पार पडला. देश-विदेशातून आलेल्या हजारो शीख भाविकांच्या उपस्थितीत ‘हल्ला-महल्ला’ मिरवणूक उत्साहात काढण्यात आली..सकाळी गुरुगोबिंदसिंगजी महाराजांच्या सिंहासन स्थानावरील ऐतिहासिक शस्त्रांचे दर्शन व पूजन करण्यात आले. दुपारी अरदासनंतर जत्थेदार संत बाबा कुलवंतसिंगजी यांच्या नेतृत्त्वात नगरकीर्तनास प्रारंभ झाला..यात निशान साहेब, घोडे, नगारे, कीर्तन मंडळी आणि मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले. गुरुद्वारा गेट नं. एकवरून सुरवात झालेल्या नगरकीर्तनाचा मार्ग गुरुद्वारा चौरस्ता, हल्लाबोल चौक, बाऊली साहेब, खालसा हायस्कूल, शहिद भगतसिंग रोड, जुना मोंढा असा ठरविण्यात आला होता..Pune Crime: पुण्यातील दौंडमध्ये थरारक घटना! पत्नीचा गळा दाबून खून, नंतर उचललं टोकाचं पाऊल.हल्लाबोल चौकात पारंपरिक पद्धतीने प्रतिकात्मक हल्लाबोलाचा कार्यक्रम सादर होताच वातावरण दुमदुमून गेले. नगरकीर्तनाची सांगता रात्री गुरुद्वारा नगीना घाट साहेब येथे विधिवत पूजन, अरदास करून झाली. त्यानंतर नगरकीर्तनाची सचखंड गुरुद्वाऱ्यात सांगता झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.