नांदेड

Nanded Dasara Festival : नांदेडमध्ये दसरा महोत्सव उत्साहात; हल्ला-महल्ला मिरवणुकीत हजारो शीख भाविकांचा सहभाग

Dasara Celebration Nanded : नांदेडमधील तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब येथे दसरा महोत्सव उत्साहात पार पडला. ‘हल्ला-महल्ला’ नगरकीर्तन व ऐतिहासिक शस्त्रपूजनाने वातावरण भक्तिमय झाले.
Nanded Dasara

Sikh Tradition Nanded

सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड येथे सुरू असलेला दसरा महोत्सव गुरुवारी (ता. दोन) उत्साहात पार पडला. देश-विदेशातून आलेल्या हजारो शीख भाविकांच्या उपस्थितीत ‘हल्ला-महल्ला’ मिरवणूक उत्साहात काढण्यात आली.

Nanded
festival
Event
weapon

