‘ग्रामीण ई-स्टोअर’मुळे या ठिकाणी घरपोच किराणा

तामसा, (ता. हदगाव, जि. नांदेड) ः कोरोना विषाणू संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी लॉकडाउन चालू असून यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना किराणा दुकानातून विशिष्ट कालावधीत माल खरेदी करण्याबाबत होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी तामसा येथे सीएससी केंद्रामार्फत ‘ग्रामीण ई स्टोअर’ सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने सीएससी केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने घरपोच किराणा सामान मागण्यासाठी ‘ग्रामीण ई स्टोअर’ सुविधा कार्यान्वित केली आहे. हेही वाचा - हुश्श ऽऽऽ...नांदेडकरांना दुसऱ्या दिवशी दिलासा या सुविधेमुळे ग्राहकांना मात्र चांगला फायदा होत असून घरपोच मागणी केलेले किराणा दुकानातील साहित्य मिळत असल्यामुळे शारीरिक व मानसिक त्रास कमी होऊन वेळेची बचत होत आहे. शासनाच्या कुटुंबीयांसह घरी राहण्याबाबत केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देणे या सुविधेमुळे शक्य होत आहे. तामसा येथील अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केलेले विकेश मेहेत्रे यांनी स्वतःच्या किराणा दुकानाला ‘ग्रामीण ई स्टोअर’शी संलग्न केले आहे. ग्राहकांनी स्वतःच्या अँड्रॉइड मोबाइलमध्ये ‘ग्रामीण ई स्टोअर’ हा घेणे आवश्यक आहे. मोबाइलवर आवश्यक त्या किराणा साहित्याची किंमत समजते. ग्रामीण भागातील जनतेला लॉकडाउन काळात ग्रामीण ई स्टोअरच्या माध्यमातून अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न शासनाकडून चालू आहेत. घरपोच किराणा सामान मिळाल्यानंतर खरेदी केलेल्या मालाची एकूण किंमत मोबाइलमधे बघून चुकती करता येणार आहे. ब्रँडेड कंपनीचे उत्पादने या सुविधेमुळे घरपोच उपलब्ध होत आहेत. सोबतच दूध, दही, चाट मसाले, कांदे आदींची सेवा या सुविधेच्या माध्यमातून घरपोच मिळत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला लॉकडाऊन काळात किराणा मालाचा तुटवडा होऊ नये व रास्त किमतीत उपलब्ध होऊन घरपोच मिळावा, ही या सुविधेमागील मोदी सरकारची धारणा आहे. तामसा शहरांमध्ये या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढत असून पुढील काळातही ही सुविधा परिसरातील गावांमध्येदेखील चालू करण्याची मागणी होत आहे. तामसा येथे ‘ग्रामीण ई स्टोअर’ सुविधा चालू झाली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना या सुविधेमुळे घरपोच ऑनलाइन मागणी केलेला किराणामाल खरेदी करता येत असून यामुळे ग्राहकांना लॉकडाउन काळात शारीरिक व मानसिक त्रासातून मुक्ती मिळत आहे. या सुविधेमुळे सोशल डिस्टन्सचे काटेकोर पालन होऊन खरेदीदारांना तोंडावर मास्क लावणे बंधनकारक आहे. घरगुती वापराच्या दैनंदिन किराणा माला सोबतच दही, दूध आदींची विक्री या सुविधेच्या माध्यमातून चालू आहे. दहा दिवसांत शंभरावर नागरिकांनी या सुविधेचा फायदा घेतला आहे.

- विकेश मेहेत्रे, ग्रामीण ई-स्टोअर संचालक, तामसा.

