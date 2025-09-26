नांदेड
Muslim Community : 'आय लव्ह मोहम्मद पैगंबर' बॅनर हातात घेऊन मुस्लिम समाजाचा एल्गार; हदगावात कानपूर पोलिसांविरोधात निषेध मोर्चा
Hadgaon Muslim community stages protest rally : 'देशात पोलिसांनी दबावाखाली खोटे गुन्हे दाखल करून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला'
हदगाव (नांदेड) : शहरातील सर्व मुस्लिम समाज (Muslim Community) बांधवांच्या वतीने आझाद चौक येथून तहसील कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा उत्तरप्रदेशातील कानपूर येथील एका घटनेच्या निषेधार्थ होता, जिथे मोहम्मद पैगंबर यांचे बॅनर लावल्याबद्दल २५ सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल केले होते.