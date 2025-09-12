Nanded Rain: नांदेड जिल्ह्यामध्ये मुसळधार; नऊ मंडळांत अतिवृष्टी, लातूर, धाराशिवच्या काही भागांतही पाऊस

नांदेड : नांदेड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यांच्या काही भागांत गुरुवारी (ता. ११) जोरदार पाऊस झाला. नांदेडच्या किनवट व माहूर तालुक्यांना पावसाने झोडपून काढले. या जिल्ह्यातील नऊ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली..नांदेड शहर व जिल्ह्यात बुधवारी (ता. १०) रात्री, तसेच आज सकाळपासूनच बहुतांश तालुक्यांत पाऊस बरसला. सिंदगी व देहली महसूल मंडळांत सर्वाधिक म्हणजे ११० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस नोंदला गेला. .पावसामुळे नद्या-नाल्यांना पूर आला. शेतांत पाणी साचले आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुसळधार पावसामुळे इस्लापूर-किनवट महामार्ग वाहतुकीसाठी एक तास बंद ठेवण्यात आला होता..अतिवृष्टी झालेली मंडळे (कंसात मिलिमीटरमध्ये पाऊस) : किनवट तालुका-किनवट (६९.२५), बोधडी (६६.५०), जलधरा (८१.०), शिवणी ९३.२५, मंडवा ६६.७५, देहली ११०.२५, सिंदगी ११५.२५.माहूर तालुका- माहूर ७२, वानोळा ६६.५०. अचलेर, आलूर भागात मुसळधार.धाराशिव ः उमरगा तालुक्यातील अचलेर, आलूर, कुन्सावळी, वरनाळ, बेळंब, केसरजवळगा, शिंदगाव, बोळेगाव, सलगर परिसरात सलग दोन-तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाच्या तडाख्याने उडीद, मूग, सोयाबीन, तूर, ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे..Encroachment Crime : जंगली महाराज रस्त्यावर अतिक्रमणाचा विळखा; पदपथावर वाहने, नागरिक रस्त्यावर.लातूरमध्ये दहा मिमी पाऊसलातूर जिल्ह्यात बऱ्याच दिवसांच्या उघडिपीनंतर बुधवारी (ता. १०) रात्री पाऊस झाला. जिल्ह्यात सरासरी दहा मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, आज सकाळी रेणा मध्यम प्रकल्पाचे दोन दरवाजे उघडून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. दरम्यान, जिल्ह्यात ११ सप्टेंबरपर्यंत सरासरी ५९१.४ मिलिमीटर पाऊस पडणे अपेक्षित होते.प्रत्यक्षात ५७८.९ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्याची टक्केवारी ९७.९ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.