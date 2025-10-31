Nanded Heavy Rain: पावसाचा पुन्हा हाहाकार : ‘पैनगंगा’ने ओलांडली धोक्याची पातळी; उरलेलं पीकही गेलं वाहून

हिमायतनगर : तालुक्यात परतीच्या पावसाने पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या भागात संततधार पाऊस कोसळत असून, बुधवारच्या रात्री ढगफुटीसदृश विक्रमी पावसाची नोंद झाली..परिणामी, नदी-नाले तुडुंब भरले असून, अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून कसाबसा वाचलेला शेतमालही पाण्यात वाहून गेला. या भागातून वाहणारी पैनगंगा नदी ऑक्टोबर महिन्यात प्रथमच दुथडी भरून वाहत असून, सध्या तिने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे..हिमायतनगर तालुक्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अनेक पटीने जास्त पावसाची नोंद झाली. परिणामी, खरिपातील बहुतांश पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पूर्वीच्या अतिवृष्टीतून कसाबसा वाचलेला थोडाफार शेतमाल हाती येईल या आशेने शेतकरी तयारीत होते, परंतु या पावसाने त्यांची शेवटची आशाही पाण्यात गेली..नगदी पीक सोयाबीन काही प्रमाणात काढणीला आले, मात्र उत्पादनात घट येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, ‘एका हेक्टरमागे २५ ते ३० हजार खर्च आला, पण उत्पादन फक्त तीन क्विंटलपर्यंतच मिळाले. खर्चही वसूल झाला नाही, उलट तोटाच झाला.’.कपाशीलाही बसला फटका; मजुरांची जाणवतेय टंचाईपहिल्याच भरघोस वेचणीस आलेला कापूस पावसात भिजला असून, जमिनीवर लोळल्याने त्याला माती लागून वाती झाल्या आहेत. त्यातच मजुरांची टंचाई आणि आता पावसाचा पुन्हा कहर यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून कधी रिमझिम, कधी जोरदार पाऊस सुरू असून, बुधवारच्या मध्यरात्रीच्या मुसळधार पावसाने नदी-नाले एकरूप झाले आहेत. पूराच्या पाण्यात काढणी केलेले सोयाबीनचे ढीग भिजून गेले, काही ठिकाणी तर वाहूनही गेले, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले..Dharashiv Rain: ताज्या जखमांवर पुन्हा पावसाचे पाणी; कळंब तालुक्यात पुन्हा नुकसान, नदीकाठच्या सोयाबीनच्या गंजीही गेल्या वाहून.इसापूर धरणातून पैनगंगा नदीपात्रात विसर्गगेल्या १० ते १५ वर्षांत प्रथमच ऑक्टोबर महिन्यात पैनगंगेचा महापूर पाहायला मिळत आहे. इसापूर धरणाचे काही दरवाजे उघडून पैनगंगा नदीपात्रात विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे, त्यामुळे नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. गुरुवारी दुपारी पावसाला पुन्हा सुरवात झाली. मात्र, सध्या वातावरणात थोडा बदल जाणवत असला तरी आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी कायम आहे. त्यामुळे पाऊस आणखी कोसळण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.