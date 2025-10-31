नांदेड

Nanded Heavy Rain: पावसाचा पुन्हा हाहाकार : ‘पैनगंगा’ने ओलांडली धोक्याची पातळी; उरलेलं पीकही गेलं वाहून

Crop Loss: तालुक्यात परतीच्या पावसाने पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या भागात संततधार पाऊस कोसळत असून, बुधवारच्या रात्री ढगफुटीसदृश विक्रमी पावसाची नोंद झाली.
हिमायतनगर : तालुक्यात परतीच्या पावसाने पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या भागात संततधार पाऊस कोसळत असून, बुधवारच्या रात्री ढगफुटीसदृश विक्रमी पावसाची नोंद झाली.

