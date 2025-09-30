नांदेड

Banjara Protest: बंजारा समाजाचा महाएल्गार; ‘एसटी’ प्रवर्गामधून आरक्षण घेणारच, महिलांचा पारंपरिक वेशभूषेत सहभाग

Nanded Morcha: हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बंजारा समाजाच्या वतीने नांदेड शहरात सोमवारी (ता.२९) महाएल्गार मोर्चा काढण्यात आला.
Banjara Protest

Banjara Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बंजारा समाजाच्या वतीने नांदेड शहरात सोमवारी (ता.२९) महाएल्गार मोर्चा काढण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nanded
political
women
Protest
Traditional

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com