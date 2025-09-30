Banjara Protest: बंजारा समाजाचा महाएल्गार; ‘एसटी’ प्रवर्गामधून आरक्षण घेणारच, महिलांचा पारंपरिक वेशभूषेत सहभाग

नांदेड : हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी बंजारा समाजाच्या वतीने नांदेड शहरात सोमवारी (ता.२९) महाएल्गार मोर्चा काढण्यात आला. .जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेल्या या मोर्चात मराठवाडा, विदर्भासह शेजारील तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातून आलेल्या बंजारा बांधव सहभागी झाले. विशेष म्हणजे पारंपरिक वेशभूषेत महिलादेखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या..सकाळी अकरा वाजता नवा मोंढा येथील मार्केट कमिटी मैदानातून मोर्चाची सुरवात झाली. सुरवातीपासूनच हजारोंच्या संख्येने समाजबांधव जमले होते. अण्णा भाऊ साठे चौक, हिंगोली गेट उड्डाणपूल, चिखलवाडी कॉर्नर, महात्मा गांधी पुतळा मार्गे हा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचला. चारचाकी, दुचाकी, ट्रॅक्टर, ट्रक आणि इतर वाहनांच्या ताफ्यातून मोर्चेकरी आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचताच या मोर्चाचे रूपांतर मोठ्या सभेत झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील परिसरात लोकांची प्रचंड गर्दी उसळली. या वेळी समाजाचे प्रमुख नेते आणि मोर्चाचे संयोजक डॉ. बी.डी. चव्हाण, आमदार डॉ. तुषार राठोड, रोहिदास जाधव, ॲड. रामराव नाईक, प्रकाश राठोड आदींनी उपस्थितांशी संवाद साधला..काय आहे मागणी?१० जानेवारी १९५० सी.पी. आणि बेरार सरकारने बंजारा समाजाला ‘एसटी’ प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केले. १८७१ ते १९३१ च्या जनगणनेत बंजारा स्वतंत्र आदिवासी समाज म्हणून नोंदवला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जयपाल सिंग यांनी संसदेतही ही मागणी मांडलेली होती. शिवाय, वेळोवेळी जे आयोग स्थापन केले. त्यामध्ये लोकूर आयोग १९६५, मंडल आयोग १९८०, न्यायमूर्ती बापट आयोग २००४ , इथात आयोग २०१४, भाटिया आयोग २०१४ अशा विविध आयोगांनी बंजारा समाजाला ‘एसटी’ प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी पात्र ठरवले आहे..परंतु, जाणीवपूर्वक या समाजाला आरक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे ‘एसटी’मध्ये आदिवासींना सात टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाला धक्का न लावता बंजारा समाजाला स्वतंत्र तीन टक्के आरक्षण देण्यात यावे, त्यानुसार आदिवासींना ‘अ’मध्ये, तर बंजारा समाजाला ‘ब’ वर्गवारीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. या महाएल्गार मोर्चामुळे शहरात ऐतिहासिक चित्र पाहायला मिळाले. मोर्चा शांततेत पार पडला. पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता..Nanded Banjara Morcha : बंजारा समाजाची आरक्षणासाठी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा, हजारो महिला-पुरुष सहभागी.महिलांचा पारंपरिक वेशभूषेत सहभागमोर्चात महिलांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. हजारो महिलांनी सहभाग नोंदवला. त्यापैकी असंख्य महिला पारंपरिक पोशाख परिधान करून मोर्चाला सांस्कृतिक रंग दिला. युवतींनी संघटित पद्धतीने मोर्चाचे नेतृत्व केले. युवती आघाडी व बंजारा स्टुडंट असोसिएशनने या मोर्चात सर्वांत पुढे राहून नेतृत्व केले..डफडे, वाजंत्री व भजनी मंडळाने उत्साहया वेळी पारंपरिक दणदणाटाने मोर्चाची ऊर्जा वाढवली. डफडे, वाजंत्री, भजनी मंडळी यांच्या उपस्थितीमुळे मोर्चाला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले. दिल्ली येथील रोहिणी बानोत-आडे व संजीव कुमार यांच्या प्रेरणा गीतांसह पारंपरिक बंजारा गीते वाजविण्यात आली. यामुळे वातावरण भारावून गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.