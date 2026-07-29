Parbhani Humanity Story: माणुसकी अजून जिवंत! शेकडो वाहने गेली, पण कोणी थांबले नाही; दोन युवकांच्या तत्परतेने वाचला युवतीचा जीव

-प्रसाद शिवाजी जोशी मानवत: एक वीस-पंचवीस वयोगटातील युवती रस्त्याच्या कडेला बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली होती. तोंडाला स्कार्फ व टॉप एवढेच अंगावर होते. नेहमीप्रमाणे वर्दळ चालू होती. शेकडो वाहने येत जात होती. परंतु कोणीही मदतीसाठी पुढाकार घेतला नाही. अखेर परभणी मधील दोन युवक माजलगावकडे निघाले होते. हे दृश्य पाहून त्यांचे मन हेलावले आणि त्यांनी युवतीस रुग्णालयापर्यंत पोहोचवले. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, बुधवार, ता. २९ रोजी परभणी येथील मंगेश सामाले व कृष्णा प्रधान हे माजलगावकडे निघाले होते. परभणी-मानवत मार्गावरील पेडगावच्या पुढे रस्ताच्या कडेला अंदाजे २० ते २५ वर्षे वयोगटातील एक युवती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली दिसून आली.रस्त्यावर नेहमीप्रमाणे वाहतूक चालू होती. शेकडो वाहने आणि नागरिक ये-जा करत होते. अनेकांनी हा प्रकार पाहिला; मात्र मदतीसाठी कोणीही थांबले नाही. अशा परिस्थितीत मंगेश सामाले आणि कृष्णा प्रधान यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने मदतीचा निर्णय घेतला..या घटनेसंदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांना कळविण्यात आले. त्यानंतर तातडीने सूत्रे हलली. युवकांनी ११२ तसेच आणि रुग्णवाहिकेलाही संपर्क केला. माहिती मिळताच पोलीस प्रशासनाने तात्काळ हालचाल करत काही मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचून युवतीला उपचारासाठी रुग्णवाहिकेतून सुरक्षितरित्या रवाना केले..वेळेवर मदत मिळाल्याने युवतीवर तातडीने उपचार सुरू करता आले. मंगेश सामाले आणि कृष्णा प्रधान यांनी दाखविलेल्या सामाजिक बांधिलकी व माणुसकीचे परिसरातून कौतुक होत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rअपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत केवळ मुकदर्शक न बनता मदतीचा हात पुढे करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचू शकतो अशी प्रतिक्रिया मंगेश सामाले व कृष्णा प्रधान यांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.