नांदेड- नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातात पती जागीच ठार तर पत्नी गंभीर जखमी

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : नांदेड- नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील दाभड परीसरात रविवारी (ता. चार) एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. यामध्ये अज्ञात वाहनाच्या धडकेने दुचाकीस्वार गजानन महाजन यास गंभीर मार लागल्याने जागीच ठार झाला तर त्यांची पत्नी शीतल महाजन या गंभीर जखमी झाल्या असल्याची घटना दुपारी घडली.



चैतन्यनगर नांदेड येथील व एका सलूनमध्ये काम करणारे गजानन बाबुराव महाजन (वय ३०) वर्ष हे पाहुण्याकडे उमरखेड परिसरात गेले असता तेथून स्वतः व पत्नी दोघे परत नांदेड शहरातील चैतन्यनगर येथे येत होते. नांदेड- नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर अर्धापूर तालुक्यातील दाभड परिसरात बाबा पेट्रोल पंपच्या बाजूला मोटर सायकल ( एम.एच.२६ ए.बी. २६५३ )अज्ञात वाहनाच्या धडकेने अपघात झाला. यावेळी गजानन बाबुराव महाजन वय तीस वर्ष हे गंभीर जखमी झाले व जागीच त्यांनी प्राण सोडला. तर त्यांच्या पत्नी शितल महाजन या गंभीर जखमी झाल्या असता त्यांना महामार्ग पोलीस केंद्र अर्धापूर यांच्या रुग्णवाहिकेत ने नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले. यावेळी घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक विष्णुकांत गुट्टे, महामार्गचे अरुण केंद्रे यांनी पाहणी केली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

