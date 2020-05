पुन्हा गावात आलास तर...ग्रामसेवकास दिली धमकी

नांदेड : अन्न- धान्य वाटपाच्या कारणावरून एका ग्रामसेवकास रस्त्यात अडवून शनिवारी (ता. १६) सायंकाळी पाचच्या सुमारास धक्काबुक्की केली. एवढेच नाही तर तुम्ही परत बनचिंचोली (ता. हदागव) गावात येऊन तर दाखवा अशी धमकी देऊन शासकिय कामात अडथळा निर्माण केला. याप्रकरणी हदगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



पोलिस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, हदगाव तालुक्यातील बनचिंचोली ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक हे सध्या कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आपल्या सहाकाऱ्यांसोबत काम करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी या गावातील हातावर पोट असलेल्या गरजु व गरीब लोकांना अन्न- धान्याचे वाटप केले. मात्र काही जण वाटप करतांना विसरले. विसरलेल्या संजय माधव कंधारे, सुनिल मधुकर राऊत, परसराम पवन आणि त्यांचे इतर सात ते आठ साथीदारांनी संगनमत करून फवारणी करुन ग्रामपंचायतकडे येत असलेल्या ग्रामसेवकास रस्त्यात अडविले.



ग्रामसेवकास धक्काबुक्की करुन सहकाऱ्यांना शिविगाळ त्यांच्याशी वाद घालून तु आम्हाला धान्य का दिले नाही असे म्हणून शिविगाळ केली. तसेच आमच्या गावात पुन्हा आलास तर अशी धमकी दिली. शासकिय कामात अडथळा निर्माण करून गावता दहशत पसरविली. ग्रामसेवकास धक्काबुक्की करुन त्यांच्या सहकाऱ्यांना शिविगाळ केली. या प्रकरणी ग्रामसेवक अंकुश दिगंबर सूर्यवंशी यांच्या फिर्यादीवरुन हदगाव पोलिस ठाण्यात वरील सर्वांवर शासकिय कामात अडथळासह आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री. पठाण करत आहेत. हेही वाचा - नांदेडची शतकाकडे वाटचाल : आज पुन्हा १३ पॉझिटिव्ह पोमनाळा (ता. भोकर) येथे एकाच्या डोके फोडले नांदेड : जुन्या वादाच्या कारणावरून एकाच्या डोक्यात फावड्याने मारून डोके फोडले. ही घटना पोमनाळा (ता. भोकर) येथे शुक्रवारी (ता. १५) सकाळई ११ वाजता घडली. या प्रकरणी शनिवारी (ता. १६) भोकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोमनाळा (ता. भोकर) येथील बालाजी रघुनाथ सोळंके (वय ४५) यांचे आणि गावातील लक्ष्मण मारोती सोळंके यांच्यात वाद होता. त्यांचे नेहमी लहान- मोठ्या कारणावरून वाद होत असत. या वादाची खुन्नस मनात ठेवून बालाजी सोळंके याला रस्त्यात अडवून संगनमताने लक्ष्मण मारोती सोळंके, जळबा लक्ष्मण सोळंके आणि देविदास लक्ष्मण सोळंके यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत बालाजी सोळंके यांच्या डोक्यात फावडे मारले. भोकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना भोकर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. जखमी बालाजी सोळंके यांच्या फिर्यादीवरुन लक्ष्मण सोळंके, देविदास सोळंके आणि जळबा सोळंकेविरुद्ध भोकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनास्थळाला पोलिस निरीक्षक विकास पाटील यांनी भेट दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस हवालदार श्री. आतराम करत आहेत.



