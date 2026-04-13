Nanded Sand Scam: अबब...'सायफळ’ला तेराशे पावत्या अन् वाळू साठा पाच हजार ब्रास; प्रशासन राखले मौन, पोखलेन, बोटीने उत्खनन सुरूच!

-साजिद खानमाहूर : तालुक्यातील सायफळ व लांजी वाळू घाटांचा लिलाव पूर्ण होऊन सध्या वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे.प्रशासनाकडून सायफळ घाटासाठी १ हजार तिनशे ९२ ब्रास तर लांजी घाटासाठी १ हजार एकशे ४ ब्रास वाळू उत्खननास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सायफळ घाटावर प्रत्यक्षात चार ते पाच हजार ब्रास वाळू ट्रेझर बोटीच्या सहाय्याने काढून नदीपात्रात साठा करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..शासनाच्या नियमांनुसार ताबा दिलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त आणि परवानगी पेक्षा जास्त वाळू उत्खन व साठवणूक करणे बेकायदेशीर आहे.तसेच उत्खनन केलेली वाळू ठराविक प्रमाणात आणि निश्चित ठिकाणीच साठवणे बंधनकारक आहे. अतिरिक्त साठा आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे..या पार्श्वभूमीवर सायफळ घाटावर परवानगीपेक्षा अधिक साठा कसा उपलब्ध आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. परवानगीची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा दिसून येत असल्याने नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला जात असून त्यामुळे संबंधित वाळू घाटावरील उत्खनन तात्काळ थांबवून अतिरिक्त साठ्याची चौकशी भूमी अभिलेख विभाग व तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत, अतिरिक्त वाळू साठा जप्त करावा आणि संबंधित लिलावा धारका विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी,अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..वाळू उत्खनन करण्यासाठी यांत्रिक साधनांचा वापर करता येणार नाही,फक्त मजूराद्वारेच (Manually) उत्खनन करणे बंधनकारक आहे,असे न करता रेतीचे उत्खनन व वाहतूक केल्यास ते अप्रैच मानले जाते, शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्यात येते असे नियम आहे. परंतु परंतु दिवस-रात्र ट्रेजर बोट आणि जेसीबी मशीनच्या साह्याने वाळूचे उत्खनन होत असताना देखील प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प असल्याने, स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी पर्यावरण व तसेच गौण खनिज नियमाला खुद्द महसूल प्रशासनाकडूनच तिलांजली दिली जात असल्याचे वास्तव माहूर तालुक्यातील सायफळ आणि लांजी मध्ये पाहायला मिळत आहे..स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई करासकाळ पोर्टलला बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही काळ धावपळ करून वाळू उत्खनन व वाहतूक बंद करून ट्रेझर बोटी जल मार्गाने पुढे मदनापूरकडे नेण्यात आले होते,परंतु आज सकाळी त्या बोटी पुन्हा सुरू करण्यात आलेले आहेत. घाटावर हजर राहून वाहतूक होत असलेल्या वाहनाचे पावत्या तपासण्याची जबाबदारी असलेले तलाठी आणि मंडळ अधिकारी मात्र अद्याप पर्यंत या घाटांवर फिरकलेच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली असून जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी आतापर्यंत महा खनिज अँप द्वारे किती पावत्या तपासले व हजारो बरास वाळूचा साठा कोणत्या नियमा आधारे करण्यात आला, व इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा झाल्यानंतर तेवढ्या पावत्या तरी त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत का याची खातरजमा केली का? याची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांना तातडीने निलंबित करून संबंधित वाळू कंत्राटदाराविरुद्ध प्रभावी कारवाई करावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे..महसूल मंत्रांकडे थेट तक्रारसायफळ आणि लांजी वाळू घाटावर ट्रेजर बोटीने वाळू उत्खनन करून बेसुमार वाळू उत्खनन केले जात असल्याचे व्हिडिओ चित्रफित समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यानंतर ते संग्रहित करून व जीपीएस प्रणाली मधील छायाचित्र घेऊन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विरोधात गंभीर आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत..वाळू घाटावरील उत्खनन आणि साठे इत्यादीची तपासणी करण्यासाठी मंडळ अधिकारी वाई बाजार व ग्राम महसूल अधिकारी सायफळ यांना आदेश देण्यात आले आहे.अभिजीत जगताप, तहसीलदार, माहूर.