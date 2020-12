अर्धापूर तालुक्यात चोरीच्या घटनेत वाढ, पशुधन, इलेक्ट्रीक वस्तु चोरीला

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) : शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटाचा सामना करित असून शेतातील आखाड्यावरील चोरीच्या घटनेत वाढल्याने चिंतेत भर पडली आहे. शेतातील पशुधानाची चोरी, विद्युत पंप, वायर अगदी चोरीच्या घटना झाल्या असून या प्रकरणी अर्धापूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहे. चोरीच्या घटनेने त्रस्त झालेले शेतकरी पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. तालुक्यातील शेतकरी नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांचा सामना करित आहेत. चोरट्यांनी अत्ता आपला मोर्चा शेताकडे वळवला आहे.अर्धापूर- वारंगा रस्त्यावरील अर्धापूर शिवारातील बोरमध्ये टाकलेली विद्युत मोटार व वायर अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केला. बोअरमधील विद्युत मोटार व वायर काढण्यासाठी बैलाचा वापर केला आहे. या प्रकरणी संदिप जवळकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तर दुस-या एका चोरीच्या घटनेत अर्धापूर- शेणी रस्त्यावरीर सुरेश कंठाळे यांनी आपल्या शेतातील आखाड्यावरील जागेत गाय व वासरांना बांधले होते. या बांधलेल्या पशुधानाची चोरी अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केली आहे. हेही वाचा - हिंगोली : कौठा शिवारातील जुगार अड्ड्यावर वसमत पोलिसांची कारवाई शेतातील वायर, विद्युत पंप, पशुधानाची चोरी होत आसल्यामुळे शेतक-यात भितींचे वातावरण निर्माण झाले आहे.तसेच खुप मोठा अर्थिक फटका बसत आहे. पोलिसांची गस्त कमी होत आहे. चोरीच्या घटनेची तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या फिर्यादीचीच उलट तपासणी करणे, चोरीच्या घटनेत गेल्या मुद्देमालाची रक्कम कमी टाकण्यासाठी सामुपदेशन करण्यात येते आशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तर वारंवार होणा-या चोरीच्या घटनेत त्रस्त झालेले शेतकरी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. यापुर्वी आशाच चोरीच्या घटना झाल्या आहेत.तसेच शहरात चोरीच्या घटनेत वाढ झाली आहे.या घटनेचा छडा लावण्यात पोलीसांना यश आले नाही.पोलीसांनी गस्त वाढवून चोरट्यांच्या बंदोबस्त करावा आशी मागणी होत आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

