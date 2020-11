नांदेड- भारत स्वातंत्र्य चळवळीसाठी व भारत स्वातंत्र्यानंतर मोलाचे योगदान देणार्‍या इंदिरा गांधी ह्या सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातल्या स्वातंत्र्य सेनानी, महान नेत्या होत्या असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते गुणवंत मिसलवाड यांनी केले. ते महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नांदेड आगार येथे स्वतंत्र भारताच्या तिसर्‍या व पहिल्या महिला पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या १०३ व्या जयंतीनिमित्त व राष्ट्रीय एकात्मता दिनानिमित्त एस. टी. डेपो नांदेड आगार कर्मचार्‍यांच्यावतीने गुरुवार (ता. १९) रोजी सकाळी ११ वाजता कोव्हिड-१९ चे शासन नियम पाळून जयंती व राष्ट्रीय एकात्मता दिन शपथ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांनी वयाच्या ११ व्या वर्षापासून महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु, रविंद्रनाथ टागोर यांच्या कार्यावर व विचारावर प्रभावित होऊन राष्ट्र सेवा केली. ४१ विदेशांचे अभ्यास दौरे करुन भारत सक्षमीकरणासाठी मोलाचे योगदान दिले असून आपण सर्वांनीच युवा पिढीसहीत त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा आदर्श घेऊन सामाजिक कार्य करण्याची काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन करुन इंदिरा गांधी यांच्या जीवन चरित्रावर प्रकाश टाकला. हेही वाचा - नांदेड : अनुसूचित जातीतील युपीएससीच्या मुख्य परीक्षार्थींकडे बार्टी व यशदाचे दुर्लक्ष- आंबेडकरवादी मिशनचे दीपक कदम - सर्वप्रथम आगार व्यवस्थापक पुरुषोत्तम व्यवहारे यांनी इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेचे पुजन करुन पुष्पमाला अर्पण करुन अभिवादन करुन सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमास सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक संदीप गादेवाड, वाहतुक निरीक्षक राजकुमार टिपराळे, शेख सलीम, चार्जमन श्रीनिवास रेणके, विठ्ठल इंगळे, रघुनाथ वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन राजेश गहिरवार यांनी केले तर आभार विनोद हातागळे यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी दिगंबर पवार, संदीप देशमुख, हरी वरळे, गिरीश कुलकर्णी, राजीव घंटे, मनोहर माळगे, भगतसिंघ सिद्धू, श्‍वेता तेलेवार, लताबाई जाधव, शिवचरण मळगे, रमेश आन्येबोईनवाड यांनी मोलाचे परिश्रम घेतले.

